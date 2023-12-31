小鹏汽车正式向G9、G6及P7i推送Xmart OS 4.5.0版本更新，开放27座城市智驾，同时，本次OTA对高速NGP、LCC及SR感知等方面的能力亦进行了大幅提升。

作为国内首个量产落地高阶城市辅助驾驶功能的车企，小鹏汽车此前已经在北京、上海、广州等全国25城市完成了城市导航辅助驾驶功能的覆盖。本次升级后，小鹏汽车旗下配备有XNGP智能辅助驾驶系统的小鹏G6、P7i、G9车型的Max版本，将在此前已开通的25城基础上，新增27座无高精度地图覆盖城市的城市导航辅助驾驶功能，全国52城无图智能辅助驾驶功能，目前位居城市智驾开城数量行业第一。

本次开放城市主要覆盖：天津、成都、西安、武汉、长沙、厦门、福州、泉州、晋江、石狮、南京、镇江、泰州、扬州、淮安、盐城、南通、宜兴、海宁、义乌、台州、舟山、惠州、珠海、中山、清远、江门。

涉及区域的用户在功能可用范围内，可实现城市内任意A点到B点的智能导航辅助驾驶，不仅能够完成本车道巡航跟车、超车变道、绕行静止车辆或物体等动态驾驶任务，还可以实现红绿灯识别启停、自主打灯变道、避让其他交通参与者等典型的城市路况交通行为。在复杂的城市道路环境下，提升城市日常通勤效率，提供安全出行体验。

相较于此前版本，本次OTA从基础体验、变道体验、路口通行能力三大方面增强体验连续性，让无图城市导航辅助驾驶功能更丝滑，力图让用户“零接管意愿”。

其中在无图城市导航辅助驾驶的基础体验提升方面，本次推送优化了速度继承、国道及省道默认限速体验，增强了针对路中骑线两轮车和行人的绕行体验、施工场景应对能力、低光照模式的触发时机，全面优化了日常用车过程中的智驾体验，使用更加丝滑。

在变道体验和路口通行能力的提升方面，Xmart OS 4.5.0版本新增了拥堵排队分析功能，并优化了变道时机与有效性，减少变道折回频率，提升变道成功率。

通过路口过程中，新版本实现了路口通行能力、绿灯闪烁应对能力、车道选择能力、路口通行轨迹、右转及右转专用通道、主辅路场景、高架桥下复杂路口通过能力的全面提升，让行驶更加稳定。

除此之外，本次升级还针对LCC车道居中辅助增强版优化限速体验，提升车道居中保持的稳定性。同时对智能辅助驾驶环境模拟显示（SR）系统，本次升级优化了AI驾驶意图并提升感知能力，提升对路侧停靠的自行车、摩托车、三轮车的识别准确率。