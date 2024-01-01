Lucid 首席执行官 Peter Rawlinson 证实，这家美国电动汽车初创公司正在开发特斯拉 Model 3轿车和 Model Y 跨界车的竞争对手。这些新的 Lucid 型号预计将在 2025 年之后、2030 年之前的某个时间推出。

与特斯拉早期车型（如 Roadster、Model S 和 Model X）的策略类似，Lucid 推出了其最初的量产车型Air 轿车和 Gravity SUV，这些车型在定价方面处于高端。

这种方法对于公司的经济生存能力是必要的。然而，Lucid 现在专注于开发更经济实惠的车型，这些车型将直接与特斯拉的两款最畅销车型竞争。凭借其先进技术，Lucid 对其与电动汽车领导者进行有效竞争的能力充满信心。

罗林森在接受Autocar采访时谈到该品牌中型车系列的推出日期时表示：“我已经正式说过十年中后期，但这完全被错误地引用为十年的结束 – 2030 年。” “我的意思是‘不是 2025 年’。虽然还有几年的时间，但已经很近了。制造一辆汽车需要三年半的时间，而我们已经开始了……那不是昨天。”

“中型[产品线]将成为特斯拉明显的竞争对手——Model 3、Model Y，”他继续说道。“这是我第一次这么说：我们将在大批量家用汽车市场上竞争。”