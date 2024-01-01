新年伊始，小鹏汽车率先扔出「王炸」，SEPA2.0扶摇架构下的旗舰车型，同时也将是首款打破MPV界限的大七座车型，小鹏X9正式上市。小鹏X9共推出4款配置车型，35.98万元—41.98万元，并在本月开启交付。作为小鹏汽车的旗舰级车型，小鹏X9实现了从产品设计到智驾科技的全面创新，以开创“下一代”超智驾大七座的产品定位，给市场提供了未来家庭出行样板。

好价格更有好价值 35万级高价值家庭用车

定位超智驾大七座的小鹏X9，可”一键变形”至超大四座SUV，但是驾乘感受比MPV更舒适，比SUV还灵活；作为小鹏汽车的全新旗舰产品，同时基于我们对购买七座车型用户的研究，这次我们免去大家的选择烦恼，后轮转向、双腔空悬、冰箱、彩电、沙发、中央空调、23扬声器等等200余项科技、舒适配置–全系标配！真正实现标配即顶配！

何小鹏在发布会提到，“小鹏X9牢牢锁定30-40万级区间的用户核心需求，以最具价值的配置级差，降低用户选择难度的同时，为用户提供更实用、更高性价比的选择”。为感恩用户的持续关注与坚定选择，小鹏X9还推出新年献礼，至高价值5.6万元购车权益，包括终身无忧、专属礼遇、交付礼盒等多重礼遇。

得益于SEPA2.0扶摇技术架构的技术赋能，小鹏X9在智能、空间、驾控、安全方面彻底颠覆过往市场对于 MPV 车型的刻板印象，以新品类带来从传统到未来、从难开到好开、从单用到多用的用车体验，满足当下消费者日趋个性化与多元化的出行需求。

较于传统MPV车型配置简陋、智能不足的表现，小鹏X9以XNGP全场景智能辅助驾驶系统和搭载XOS天玑系统的智能座舱，实现了对细分市场智能科技的颠覆与引领。基于小鹏汽车智驾开城的高速推进，小鹏X9所搭载的XNGP全场景智能辅助驾驶系统，交付即可使用，在不依赖高精度地图的前提下真正能实现全国都能用、全程都好用的智驾体验。

小鹏X9首发小鹏最新一代XOS天玑智能座舱系统，首次实现了导航地图+N种应用的分屏显示，在强大的感知能力加持下，也实现了从上车、行车、泊车的”一镜到底”全场景车感SR，全向预知风险、安全感拉满，全新形象的小P也升级为智能唤醒，覆盖99%的对话场景、在自研的XGPT灵犀大模型加持下带来“AI 管家”的全程陪伴，为用户带来全维智能服务进化，引领智能座舱进入大模型时代 。

领先同级的7.7m2套内面积从空间上绝对满足各种家庭出行场景，在坐满7人的情况下，也能装下露营、运动装备，全家旅行人人都可以带1个24英寸行李箱。同时小鹏X9的三排座椅可以实现一键电动魔术收纳，后备箱的扩展空间最大可达2,554L、放得下4辆成人自行车/10个以上的高尔夫球包/29个20英寸行李箱，空间大到超出想象。除了全系标配的大冰箱、大彩电、大沙发等”家庭豪华舒适”配置，小鹏X9还突破性的把”中央空调”装进了车里，拥有6,000+微孔的环绕式静感柔风中央空调有温感、无风感避免冷风直吹，全方位呵护全家出行。

在人们的固有印象中，MPV车型与「驾控」二字毫无关联，除提供舒适的二、三排乘用空间外，别无亮点。在小鹏X9上，这一点也被彻底颠覆。小鹏X9的底盘结构经过全新调校，转向响应提升30%，弯道极限抓地性能提升9%，高速平稳感提升30%。此外，小鹏X9全系标配了主动式后轮转向系统及智能双腔空气悬挂系统，转弯直径达到同级别最小的10.8m，甚至比“灵巧”的微型车的转弯直径更小，让小鹏X9可以像开小车一样灵活的同时，也能根据路况自动调节悬架软硬,确保最舒适驾乘体验，彻底消除了传统MPV“开大车”、“不好开”的驾驶感受。

为解决用户的实际用车焦虑，小鹏X9用标配的全域800V高压SiC碳化硅平台+3C电芯给出了解决方案。小鹏X9在CLTC工况下最高续航可达 702km，百公里综合工况电耗仅为16.2kWh，充电10min续航最多可增加300km。在性能方面，基于800V XPower电驱系统的应用，可以带来370kW的最大功率、640N·m的峰值扭矩，0-100km/h的加速时间仅为5.7秒，最高车速可达200km/h，用充沛且源源不断的动力满足用户的驾驭需求。

相较于传统MPV车型车身结构，小鹏X9在车身工艺和细节做工上都彻底颠覆了人们对MPV“不够安全”的传统认知。小鹏X9采用2000MPa笼式车身，十九道环形安全设计，多种高强度钢材及轻量化铝材组合而成，在确保车身强度的前提下实现极致轻量化。同时、小鹏X9采用行业首创的前后一体式铝压铸车身结构，最大压铸力可达12000吨，整车扭转刚度达46000N·m/deg，用过硬的硬件重塑MPV安全天花板。

助力品牌向上 小鹏X9加速推动新能源市场竞争

对于小鹏汽车而言，刚刚过去的2023年意义非凡。小鹏G6和2024款小鹏G9分别以过硬的产品实力展现出了亮眼的销量成绩，在稳居各自细分市场销量榜首的同时，助力小鹏汽车在2023年连续11个月销量正增长，以累计141,601辆的年销量重回新势力头部阵营。同时在智驾方面，小鹏XNGP智能辅助驾驶系统城市智驾能力，在已全量发布的52座城市基础上，新增覆盖191座城市，总覆盖城市数量达到243城、1月2日起正式生效。全量Max版本用户可用里程超56.9万公里，全国80%以上的小鹏门店均可体验XNGP当前最领先智驾能力，让越来越多的鹏友感受到高阶智驾的出行体验。

随着小鹏X9的正式上市，在进一步丰富完善小鹏汽车智驾产品矩阵的同时，也将凭借着行业领先的智驾科技，进一步推动小鹏汽车不断实现品牌向上，以多元化的智慧出行方式，引领新能源产品的时代进阶。