2023年比亚迪累计销售3024417辆，乘用车销售3012906辆，同比增长61.8%。其中，12月销售341043辆，乘用车销售340178辆，同比增长45.0%。

具体到品牌，比亚迪王朝/海洋网12月累计销售321570辆，同比增长40.7%。腾势汽车12月累计销售11929辆，同比增长98.8%。

仰望汽车品牌12月累计销售1593辆，环比增长290.4%。方程豹汽车方面，12月累计销售5086辆，环比增长712.5%。

乘用车出口方面，12月共计出口36095辆，同比增长218.9%。值得一提的是，就在2023年12月22日，比亚迪宣布将在匈牙利赛格德市建设一个新能源汽车整车生产基地，该基地将分阶段建设，预计为当地创造数千个就业岗位。

官方表示，新生产基地计划采用全球先进的工艺设备和高度自动化的生产流程，打造全球领先的新能源汽车整车制造基地。该生产基地的建设将积极带动当地经济的发展，推动中匈之间的技术交流与创新，并以比亚迪自身全产业链的优势帮助当地构建绿色“生态圈”。从2021年开始至今，比亚迪已经深入59个国家和地区。而11月份，比亚迪的新能源乘用车的出口数量更是达到了30629辆，这个成绩超过当月国产新能源乘用车总量的三分之一。