根据Canalys发布的数据，2023年第三季度，中国大陆个人电脑（台式机、笔记本和工作站）市场在进一步恢复当中，虽然出货量同比下降16%，但环比增长15%，达到1100万台。台式机（含台式工作站）降幅较小，仅下降9%，至340万台。而笔记本（含移动工作站）的出货量同比下降了18%，至780万台，反映出终端消费需求仍然疲软。相比之下，得益于季节性促销以及教育和娱乐数字化趋势的持续发展，平板电脑市场保持了喜人的发展势头，同比增长16%，达到740万台。

Canalys预计，2023年全年中国大陆的个人电脑市场（不含平板电脑）将下降18%，而2024年将出现4%的小幅增长。这一增长势头预计将在第二季度及以后实现，其原因是一些战略性产业的大型企业在IT方面的投资将推动商业需求的进一步复苏。

Canalys分析师徐颖（Emma Xu）表示：“伴随着中国经济的复苏节奏，大型企业整体IT投资仍然较为保守，而中小型企业则仍面临诸多运营挑战。但在一些领域的IT投资，例如政府部门，以及在AI浪潮带动下一些前沿产业公司，均显现出一些增长的迹象。根据最新的中央政治局经济会议，2024年的首要经济重点正在从仅推动国内消费转向鼓励产业升级。高端IT投资预计将成为对科技行业和厂商的有利因素。”

尽管个人电脑出货同比下降了15%，但联想在2023年第三季度仍蝉联首位。惠普以11%的市场份额稳居第二，对Poly的收购进一步强化了其商用产品组合。华为排名第三，尽管销量同比下降了5%，但其市场份额有所增加。戴尔和华硕分别位居第四和第五，但两者都遭遇了36%的大幅下降。

Canalys预计， 2023年全年中国大陆平板电脑市场将增长5%，达到2800万台，并在2024年保持平稳。无论是学习还是工作，持续的数字化趋势是平板电脑扩张的推动力。平板可以适用于包括家庭、学校和商业环境在内的各种生活场景。徐颖表示：“在中国，智能产品的升级可以促进人们的工作和生活更加高效和便捷，因此这部分需求将持续旺盛，而且头部厂商正在深耕特定用户场景（如家庭教育或创意性工作），并投资于构建可互相操作功能的完整产品生态，以此来推动产品升级和出货增长。”

苹果和华为稳居主导地位，苹果的市场份额从38%下降到31%。得益于积极的产品营销和渠道推广，华为的市场份额增至24%。小米的平板也有所增长，其平板电脑市场份额从2022年第三季度的7%增至11% ，排名第三。尽管荣耀和联想的市场份额和出货量都出现了下降，但仍跻身前五。