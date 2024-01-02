中析生物信息有限公司（简称“中析生物”）近日宣布已完成Pre-A+轮融资，本轮融资由启明创投独家投资。融资资金将主要用于扩大生产规模、搭建完善的人才队伍及开拓海外新市场。

中析生物自2014年成立以来，一直致力于为生命科学领域提供全方位的自动化解决方案。凭借其制造能力，中析生物为全球各地的生命科学实验室提供液体处理自动化解决方案。通过经验丰富的技术服务团队的支持，这些自动化技术能够平滑融入客户现有的工作流程中，助力客户更高效地完成多样化的生命科学研究工作。同时，中析生物还提供全面的定制化服务。

目前，中析生物已拥有丰富的液体处理产品线，可轻松满足客户多样化的移液需求。从基础的液体转移，到复杂的样本制备，中析生物的产品组合和高度定制化解决方案都能帮助客户轻松应对。此外，中析生物的产品和服务已覆盖生命科学、分子育种、生物制药、医学诊断、食品安全和环境科学等诸多领域，全面支持客户的研究和工业需求。

中析生物创始人兼CEO朱斌表示：“生命科学自动化普及是一个趋势，自动化技术在生命科学领域的应用也越来越广泛。生命科学研究通常需要进行大量的实验操作和数据处理，而自动化技术可以帮助实验室提高效率、减少人为错误，并且实现高通量的实验和数据分析。推进生命科学的自动化虽然充满挑战，但中析生物顺势而为，不断强化公司的技术服务团队，同时努力降低产品成本。我们所做的一切都是为了实现中析生物的共同目标——‘让所有的科研工作者都能享受到自动化工作站带来的便利和效率’，这也是中析生物既定的使命和愿景。”

启明创投合伙人陈侃表示：“受限于高昂的价格和相对较低的市场认知度，大量的实验室仍未有机会使用移液工作设备。中析生物拥有行业领先的客户需求发掘、产品开发、迭代、生产和服务能力，能够为各领域的研究者提供完善的以移液工作站为核心的高通量解决方案。公司的产品具有高性价比、可灵活配置等优点，已经获得了大量客户的认可，未来有机会进一步在各个基础研究单位普及。我们亦相信中析生物在移液工作站和实验自动化领域有快速成长为行业领导者的潜力。”