根据Canalys发布的报告，随着用户准备进入新一轮换机周期，微软的Windows 11为陷入困境的个人电脑（PC）市场雪中送炭。但Windows10服务终止，可能让数亿台PC失去二次使用的机会，使其面临被丢弃填埋的风险。Canalys预计，随着用户寻求更新疫情时代的PC，以及新的AI PC的出现，2024年PC市场将恢复8%的增长。预装Windows 11的新款PC也将推动增长。但是，许多正在使用的设备无法达到微软最新操作系统所需的硬件要求，导致渠道无法翻新这些PC并开始其“二次生命”。

以下为详细内容：

随着PC市场趋于稳定，用户也准备好进入新一轮更新周期，此时Windows 11为渠道带来希望。

57%的合作伙伴预计Windows10服务终止将影响客户在2024年的更新计划，其中三分之一的PC预计在未来的两年内更新。

尽管渠道支持设备循环利用的能力不断增强，但合作伙伴将无法翻新和分销不支持Windows 11的个人电脑。

微软的决定将使得行业的电子垃圾问题雪上加霜，这凸显操作系统厂商在IT设备循环利用模式中的作用。

Canalys预计，随着用户寻求更新疫情时代的PC，以及新的AI PC的出现，2024年PC市场将恢复8%的增长。预装Windows 11的新款PC也将推动增长。但是，许多正在使用的设备无法达到微软最新操作系统所需的硬件要求，导致渠道无法翻新这些PC并开始其“二次生命”。

当对Windows10终止服务时，预计将有2.4亿台PC沦为电子垃圾

Canalys统计数据显示，在微软宣布Windows 10官方停止支持的日期（2025年10月14日）前的将近两年时间里，大约五分之一的设备将因为与Windows 11操作系统不兼容而沦为电子垃圾，约为2.4亿台。如果这些设备都是折叠式笔记本电脑，将其垂直向上摞起来，高度将超过月球600公里。

如果状况良好的话，这2.4亿台PC中的大多数至少可以回收利用，但由于它们与最新支持的Windows版本不兼容，其翻新和转售的价值会大大降低。现实情况是，无论是何种操作系统问题，废旧PC最终被丢弃是一种常见的结果，不过目前的可持续IT资产处置（ITAD）办法较之前多了很多。目前，渠道已经拥有全面的PC翻新能力，且在不断进步。《Canalys2023年可持续性调查》发现，39%的合作伙伴已经具备翻新和转售二手设备的能力。

处置操作系统不能更新的设备带来的数字公平性挑战

在这2.4亿台个人电脑中，有许多在未来几年内仍可使用，但对于不再获得微软支持的设备来说，其需求将微乎其微。即使是预算最紧张的公司也会因为设备没有免费和持续的安全更新而望而却步。

慈善捐赠这些被淘汰的PC可以最大限度地延长它们的使用寿命，但如果行业想要支持数字公平，这种做法既不可行也不具有社会可持续性。实际上，数字公平性意味着确保全球弱势和发展中社区能够获得并充分利用信息技术，并从中受益。对环保来说，赋予这些不再获得微软支持的个人电脑第二生命显然是最佳选择，但捐赠这些设备对推进该行业跨越数字鸿沟的努力无济于事。

微软提供非必须网络安全更新，但需要付费

12月初，微软发表声明，宣布将延长提供Windows10安全更新的期限，一直到2028年10月，不过目前尚未公布年费率。这种做法对于微软并不陌生，公司之前也延长了Windows7和Windows8.1付费的安全更新，一直持续到2023年1月。

尽管延长支持时间可以延长不符合Windows11要求的电脑的使用寿命，但这些安全更新的成本可能会让许多用户退缩不前。Windows7延长支持的计划从第一年每台电脑25美元开始，到第三年和最后一年每年增加到每台100美元。如果微软采取类似的定价结构来对Windows10的延长支持收费，那么更具成本效益的选择将是换成支持Windows11的新电脑，这将迫使老旧电脑被淘汰。

厂商有责任最大化设备使用寿命

随着对Windows10支持的终止，由此造成的电子垃圾的规模日益增多。设备和操作系统（OS）厂商都有责任最大化产品的可用寿命。为了促进循环经济，OEM必须在设计时考虑耐用性、修复性和回收性。而操作系统厂商则必须确保这些设备尽可能长时间地保持可运行性和安全性。这些努力的集合可以为终端用户、合作伙伴和ITAD专家提供支持，确保设备不会过早被丢弃，而是通过修理、重新部署、翻新和转售获得第二次生命。

然而，尽管欧盟即将实施一项法规，要求智能手机和平板电脑厂商在设备发布后的一定时间内提供功能和安全更新，但目前的PC市场还没有相关的法规来推动这种变革。与此同时，对于让科技行业长期令人担忧的电子垃圾问题，跨行业合作可能是的唯一解决方案。