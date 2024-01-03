吉利汽车2023年全年累计销量为1686516辆，同比增长约18%，超额完成全年销量目标，创年销量历史新高。其中12月销量为150453辆，同比增长约3%。同时，吉利2023年全年新能源累计销量为487461辆，同比超48%，连续11个月实现同比正增长，其中12月新能源销量为60447辆，同比增长约36%。值得一提的是，2024年销量目标为1900000辆，新能源销量增长超66%。

睿蓝汽车方面，2023全年累计销量为38001辆。海外出口方面，2023年全年海外出口累计销量为274101辆，同比超38%。值得一提的是，吉利品牌深化在中东、亚太、非洲、拉美、泛欧等多个区域布局，全球70个国家公开发销售以及服务网点532个，全球43个国家完成10款产品上市。

细分到品牌，吉利品牌2023年全年累计销量为1309580辆，同比超16%。其中，吉利银河系列上市7个月累计销量83497辆，其中12月销量为12088辆。吉利几何系列2023全年累计销量为191346辆，同比超28%，其中12月销量为17827辆。

领克品牌方面，2023年全年累计销量为220250辆，同比增长超22%。其中领克新能源EM-P家族持续扩容，12月新能源占比超55%。同时，领克08 EM-P上市月销量持续破万，其中12月销量为10055辆，环比保持正增长。

极氪品牌方面，2023年全年累计交付量为118685辆，同比增长65%。同时，截止12月底，极氪品牌已累计交付超19万辆，极氪X、极氪001 FR以及极氪007相继完成上市，进一步为品牌销量做出贡献。