米其林电动汽车服务提供商 Watèa 正在扩大其产品范围，将商用车队的氢动力汽车纳入其中。这家初创公司于 2021 年成立，此前专门从事电池电动汽车的车队解决方案。

法国轮胎专家米其林在两年半前创立了 Watèa ，为车队客户提供电气化交钥匙解决方案。这家初创公司依靠订阅模式为电动汽车提供完整的生态系统。重点是想要改用电动汽车或 3.5 吨以下轻型商用车的客户。

米其林业务部门承诺“一站式服务，包括氢动力汽车、充电解决方案、维护和24小时援助，以及一系列数字服务。”

早在 2021 年，Watèa 就谈到了扩大其产品范围，以包括未来的商业氢能流动性。通过订阅还可以享受欧洲、国家和地区的补贴计划。其中包括来自 ADEME（法国环境与能源署）和法国奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯地区的补贴。

法国大力推动氢运输车的推出。米其林是其背后的推动力之一。Forvia、米其林和 Stellantis 之间的 Symbio 燃料电池合资企业最近开设了第一家名为 SymphonHy 的超级工厂。该集团坚信：“氢正在证实其在车队电气化中日益重要的作用。” 通过这项新服务，客户可以提高车队的可用性，因为可能的应用与内燃机车辆的应用非常相似。