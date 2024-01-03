1 月 1 日，百度宣布通过行使合同权利，终止收购欢聚集团在国内视频娱乐直播业务。

据 21 世纪经济报道，1 月 2 日，有知情人士坦言，这次收购没有完成，双方都清楚原因，主要是没有获得监管许可，并非百度主动放弃 YY。从另一个角度来看，百度对直播领域的投资热情也不复当年，终止收购后有望回笼资金，未来继续围绕 AI 进行投入。“之前双方签署协议的时候，都是奔着向好的方向去努力的，但是计划赶不上变化。出现交割条件没有满足的情况，双方都清楚是哪里没有满足的。”前述知情人士表示。实际上，在近两年多的时间里，百度一直都是代为运营 YY。

2020 年 11 月 17 日，欢聚集团与百度宣布，双方已签署协议，百度将以约 36 亿美元现金收购欢聚旗下的 YY 直播，包括但不限于 YY 移动应用、YY.com 网站和 YY PC 等。

股份购买协议规定，拟定收购的交割须满足某些前提条件，其中包括获得必要的政府监管部门批准和其他条件，且如果拟定收购未在最终截止日前交割，买方或卖方均有权终止股份购买协议。截至 2023 年 12 月 31 日，即最终截止日，股份购买协议规定的交割前提条件尚未全部满足。

当晚，欢聚集团发布公告称，已获百度关联公司发出的终止 2020 年 11 月的股份购买协议的通知，YY 直播向百度的出售已于 2021 年 2 月 8 日基本完成，且某些事项仍有待未来完成，但百度在通知中声称，其已行使终止股份购买协议的权利取消了交易。欢聚集团正在寻求法律建议，并将针对百度的通知考虑其可以采取的所有选择。