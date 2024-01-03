特斯拉公布 2023 年第四季度产量和交付量新纪录，接近 50 万辆大关。因此，这家电动汽车制造商略微超出了 2023 年 180 万辆汽车的目标。

具体来说，特斯拉生产了 494,989 辆电动汽车，最后一个季度交付了 484,507 辆。两者都是创纪录的数字。第三季度，特斯拉“仅”生产了 430,488 辆电动汽车，交付了 435,059 辆电动汽车。三个月前，制造商以“由于工厂现代化而计划暂停生产”来证明这一点。迄今为止，在生产和车辆交付方面最成功的季度是2023 年第二季度，特斯拉生产了 479,700 辆，交付了 466,140 辆。

从车型系列来看，第四季度的细分情况也很常见，其中 Model 3/Y 为量产车型，占据了销量的最大份额。该汽车制造商生产了 476,777 辆 Model 3（在弗里蒙特和上海）和 Model Y（在弗里蒙特、奥斯汀、上海和格林海德），并交付了 461,538 辆。另一方面，该公司仅在弗里蒙特生产了 18,212 辆 Model S 和 Model X，第四季度高端市场的交付量为 22,969 辆。

2023 年，特斯拉生产了 1,775,159 辆 Model 3 和 Model Y 车辆，交付了 1,739,707 辆。高端车型 Model S 和 Model X 的总产量为 70,826 辆，交付量为 68,874 辆。这使得总共生产了 1,845,985 辆汽车，交付了 1,808,581 辆汽车。

相比之下，一年前，特斯拉报告称， 2022 年产量为 1,369,611 辆，交付量为 1,313,851 辆。2021 年，特斯拉仅略低于百万辆大关——最终统计数据显示，产量为 930,422 辆，交付量为 936,172 辆。2022年至2023年增幅为25.8%。

特斯拉很少在关于交付和生产数据的简短公告中对当前的进展发表评论——这一次，也提到了第四季度的业务数据和 2023 年的资产负债表，特斯拉打算在 2024 年 1 月 24 日发布美国证券交易所关闭。随后将与高层管理人员举行例行的电话会议，埃隆·马斯克和其他经理将在会上对当前的进展发表评论。