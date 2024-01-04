在 REASSERT 研究项目中，科学界和工业界的代表正在研究延长电动机使用寿命的新方法。到目前为止，这些都是被粉碎然后回收的。然而，各个部件和组件在此过程中被破坏。

在 REASSERT 项目中，舍弗勒领导的团队正在开发翻新电动机并将其重新用于车辆的方法。该项目涉及弗劳恩霍夫研究所 IPA、卡尔斯鲁厄理工学院 KIT、BRIGHT Testing GmbH、iFAKT GmbH 和 Riebesam GmbH & Co. KG。该项目由德国联邦经济事务和气候保护部资助。

弗劳恩霍夫研究所 IPA 在一份概述当前情况的新闻稿中表示：“到目前为止，作为现代循环经济一部分的电机再制造和回收，缺乏可持续的保值策略。” 然而，动力总成的电气化正在稳步推进。“所使用的电动机含有铜等有价值的原材料以及钕等稀土金属，中国在这方面拥有准垄断地位，并且无法通过现有的回收方法进行回收。因此，延长电机的使用周期变得越来越重要。”

在REASERT项目中，参与者重点关注“再利用、修复、再制造和原材料回收”的保值策略。他们表示，这些是循环经济的关键要素，可以减少自然资源的消耗并最大限度地减少废物量。

目前，电机破碎和污染的材料可以回收，但不能再用于电机。此外，个别部件和组件也被破坏。因此，项目参与方表示，原材料回收应该是回收的“最后手段”，而应被再利用、修复、再制造和材料回收等高质量保值策略所取代。

拜罗伊特弗劳恩霍夫制造工程与自动化 IPA 研究所的科学家 Julian Große Erdmann 表示：“我们希望建立一个闭环系统，重复利用宝贵的资源，以消除对原材料进口的依赖，并最大限度地减少原材料的开采。” 。项目合作伙伴将重复使用定义为在第二次使用中重复使用整个发动机，将维修定义为更换有缺陷的部件和组件。在再制造过程中，所有部件都被拆除、清洗、翻新和重复使用。

“通过这些策略，需要更少的原材料，如稀土、铜等，也许仅用于备件，”Große Erdmann 解释道。通过材料回收，项目合作伙伴计划在粉碎前根据类型拆解发动机。参与者使用乘用车行业的参考发动机来分析应采用哪些保值策略。

作为该项目的一部分，将创建一个完整的流程链，每个站都有自己的演示器或测试台——从电机分类的进货检查到拆卸、消磁、清洁、组件诊断、修复直至重新组装和下线测试，检查电机的功能。“例如，在此过程中，轻微磨损的电机外壳可能会被分类以供重复使用，并在必要时使用机械加工工艺进行修复以确保功能。根据所选择的保值策略，涉及不同的工艺步骤和链条，因此修复的工作量可能会有所不同，”工程师解释道。

参与者指出的挑战之一是电机中使用的磁性材料的拆卸和再利用：“由于磁铁的涂层和粘合，即使在手动拆卸过程中，带有永磁体的转子也很难拆卸成其组件。 。这里的目标是建立无损拆卸方法。”

该团队希望使用项目中开发的人工智能决策工具来帮助他们选择最佳的价值保留策略。该项目中收集的知识最终将用于设计新的电动机。据弗劳恩霍夫研究所称，其目标是开发一种适合循环经济的原型电机，该电机可以轻松拆卸，并且可以轻松应用上述四种保值策略。