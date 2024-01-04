近日，达普生物科技有限公司（达普生物）宣布已完成亿元级 B1 轮融资。本轮融资由鲁信创投领投，拙朴投资、广州金控基金、道合科技投资、深圳辰沐云科技跟投。此次融资资金将用于达普生物自主研发的多款液滴微流控平台的全球商业化拓展，打造全球领失的生命科学仪器工具平台。

达普生物孵化于香港科技大学，于 2018 年创立，致力于提供世界领先的生命科学工具。该公司在深圳、嘉兴两地设有研发与生产中心，研发团队近百人，聚焦于将液滴微流控技术应用于生物医药与精准医学领域，致力于成为集微流控芯片、仪器、试剂的研发和生产于一体的完整解决方案提供商。其已商业化多款基于液滴微流控技术的科学仪器，包括微流控高通量筛选系统（CytoSpark Sorting System）、星海单细胞测序建库系统（Galaxy Single Cell Analysis System）、星云数字 PCR 系统（Nebula dPCR System）和单囊泡分析系统（Exostar Extracellular Vesicles Analysis System）等，可应用于抗体筛选、酶进化、合成生物学、高通量药物筛选、癌症研究、癌症早期筛查、靶向治疗、无创产前诊断、病毒定量和生物制品质检等领域。目前已服务超过 100 家国内头部生物医药、科研服务商与 IVD 企业。

达普生物创始人许潇楠博士表示：感谢投资方的信任与支持，在资本寒冬中的坚定出手也是对达普创业使命和发展的认可。本轮融资将会是达普生物加速发展的新起点，我们将重点加速商业化推广，布局全球市场，洞察行业与应用趋势，与合作伙伴协同创新，打造国际领先的生命科学工具平台。同时，持续基于微流控技术开发新的技术平台与应用，致力于将上游工具应用于药物开发、微生物育种、质控分析、科学发现、临床检测等领域，在生物产业链中发挥自身的价值。

鲁信创投副总经理邱方表示：生命科学是鲁信创投重点布局的赛道。达普生物拥有液滴微流控核心技术平台并成功实现商业化，产品应用前景广阔，在多个场景下为独家产品。鲁信创投一直秉承与创业企业共成长的投资理念，我们希望与达普生物及其他被投企业一起，共同建设生命科学工具产业生态。

拙朴投资表示：生命科学仪器相较于发达国家，我国起步较晚，近年来随着中国投入的不断加大、风险投资对该领域的持续关注、科学家的回流，中国生命科学产业逐渐迎来春天。液滴微流控技术作为一项革命性技术，可应用领域十分广泛！达普生物依托于港科大雄厚的技术实力，十年如一日地钻研底层技术以及产业化落地，推出多款基于液滴微流控技术的设备平台、耗材及试剂，同时也做到了微流控芯片等重要工程零部件的量产，为下游客户做到真正的降本增效！拙朴投资非常看好达普生物高效的研发能力和未来的增长潜力。此次投资后，拙朴投资也将充分整合资源，持续赋能达普生物，助力达普生物成为国际领先的生命科学仪器工具平台。

广州金控基金表示：广州金控基金非常重视在生物医药与健康产业的布局，坚持投早投小投科技。生命科学仪器市场发展空间广阔，国产替代趋势明显，目前行业正处于快速增长的拐点，达普生物掌握领先的液滴微流控技术，是该细分领域第一梯队的企业，未来增长可期。此外，达普生物也是广州金控集团旗下上市公司达安基因产业链上的重要供应商，广州金控基金在本轮投资完成之后，将会从产业方面进行深度赋能，助力企业进一步打开市场。

道合科技投资表示：道合科技投资深耕智慧医疗领域投资，始终关注生命科学仪器的创新发展，坚定看好达普生物团队。达普生物团队在液滴微流控技术这一前沿领域表现出卓越的产品定义和研发能力。他们不仅开发出了高通量筛选、单细胞建库、数字 PCR 等多样化的产品矩阵，更重要的是，这些创新产品有效解决了生命科学行业面临的核心问题，具有广泛的应用潜力和显著的先发优势。目前，达普生物的产品在医疗行业内已经获得了众多知名企业的验证和认可，这不仅是对他们技术实力的肯定，也预示着他们在行业内的领先地位。我们坚信，液滴微流控技术作为一种革命性的创新，未来将在更多领域展现其巨大价值。我们对达普生物的未来充满期待，相信他们将成为生命科学仪器领域的领先企业，并为全球医疗健康事业作出贡献。

辰沐云科技表示：辰沐云科技着重关注各生物医药高新技术的发展，立足于把先进的技术广泛应用于生物产业的实际场景，提高效率，创造价值。达普生物作为国内高端生命科学仪器创新公司，坚定不移地致力于发展液滴微流控等相关前沿医学技术，我们将助力其进一步打开市场，携手进步，共创未来。