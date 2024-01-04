雅马哈发动机公司成立了 ENYR​​ING GmbH。新公司总部位于柏林，将与合作伙伴合作，通过订阅服务为紧凑型城市电动汽车（主要是电动自行车）提供可更换电池。

ENYRING 将于 2025 年上半年开始运营，首先在德国和荷兰运营。客户可以通过 ENYR​​ING 为其车辆租用电池，并在“随时在整个城市安装的任何可更换电池站”将空电池更换为满电池。该公司没有提及租赁和/或更换电池的费用。目前还不确定柏林将有多少个车站，以及 ENYR​​ING 将在荷兰的哪些城市开始运营。

该公司在新闻稿中写道，不再适合移动的电池将“被重新用作蓄电池、拆解成电池、回收并重新用作新电池”。雅马哈表示，ENYRING 的目标是“创建一个闭环，将回收材料用作创造新产品的资源。”

雅马哈已经是可互换电池摩托车联盟(SBMC) 的成员，该联盟希望为 L 类电动汽车中使用的可互换电池系统制定标准。其他成员包括本田、KTM、比亚乔和柏林初创公司 Swobbee。

此外，雅马哈在日本也提供类似的服务。它与本田、川崎、铃木和能源公司 Eneos于 2022 年共同创立了 Gachaco。该公司提供电动两轮车标准化可更换电池及相应基础设施的共享服务。