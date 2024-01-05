在 CES 2024 开幕之前，三星官网发布新闻稿，宣布与特斯拉展开智能家居合作。

三星电子宣布，已与特斯拉建立服务集成，并将在 CES 2024 上进行展示。三星将 SmartThings Energy 连接到特斯拉产品，如 Powerwall 家用电池、太阳能逆变器、壁式连接器充电解决方案和电动汽车（EV）。

“除了 Tesla 应用之外，Tesla Energy 的用户现在还可以通过 SmartThings Energy 和三星设备来管理和监控家庭的电力状态，从而确保更多的访问和连接，”三星电子执行副总裁兼设备平台中心物联网开发团队负责人 Chanwoo Park 表示。“这项新的合作是三星电子的一个重要里程碑，它使我们的解决方案在家用电器之外得到更广泛的应用。”

此外，通过 SmartThings Energy 与 Tesla 应用的 Powerwall“Storm Watch”功能同步能力，用户将能够更好地为断电做好准备。这意味着，在发生台风或大雪等极端天气事件时，除了 Tesla 应用之外，用户还可以通过连接的三星电视和手机上的 SmartThings 收到警报。此外，用户可以在停电前和停电期间激活 AI 能源模式，以延长特斯拉 Powerwall 中存储的剩余备用能源使用时长。

这一合作服务目前正在开发中，预计于 2024 年第二季度推出。

另外，三星的另一篇新闻稿宣布与现代汽车集团合作，两家公司将共同致力于下一代智能家居，将三星的 SmartThings 与现代和起亚的联网汽车（包括电动汽车）连接起来，开发“家到车”和“车到家”服务以及综合家庭能源管理服务。

据介绍，通过 SmartThings 平台，用户在家中将能够执行与汽车相关的各种操作——启动汽车、控制智能空调、打开和关闭车窗以及检查充电状态。用户还可以通过汽车控制电视、空调和汽车充电器等家用电器。

用户还能通过 SmartThings 的“早上好例行程序”和“到家例行程序”等同时操作多个设备（包括车辆）。例如，当三星 Galaxy 智能手机的早晨闹钟响起时，窗帘会自动打开，灯光和电视也会打开。当用户准备外出工作时，用户的汽车会自行调节到理想的温度。此外，智能手机和电视屏幕将显示电动汽车的剩余电池和行驶里程等信息。

为了进一步加强车到家服务，三星正在与其全资子公司哈曼密切合作。哈曼的“Ready Upgrade”是一款数字座舱套装产品，允许进行硬件和软件升级。用户通过 Ready Upgrade 将能够安装 SmartThings 功能，从而更好地使用各种“车到家”服务。