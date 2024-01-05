根据Sensor Tower发布的洞察报告，IP联动成为日本热门手游保持长期领先的秘诀之一，《怪物弹珠》、《智龙迷城》、《LINE: Disney Tsum Tsum》、《猫咪大战争》等多款长寿手游2023年IP联动依旧频繁。其中《怪物弹珠》IP联动超过25次，全球累计收入达到108亿美元，再次问鼎日本手游收入榜冠军宝座。

以下为详细内容：

IP联动已成为时下手游市场最热门的营销方式之一，《怪物弹珠》、《智龙迷城》、《猫咪大战争》等发布超过10年的热门手游IP联动依旧十分频繁。通过与动漫、手游、卡通形象等知名IP展开联名合作，手游得以整合双方资源，拓展新用户，实现收入、下载量、用户活跃度及长期影响力的增长。

本报告将分析2023年日本手游市场IP联动现状，长期稳定参与IP联动的典型手游，联动的主要IP类型与代表IP，以及IP联动对手游收入、下载量和用户活跃度的积极影响。报告同时通过案例分析，全面展示本土和海外代表手游在日本市场IP联动的成功经验。

日本市场头部长寿手游仍保持稳定的IP联动

IP联动成为日本热门手游保持长期领先的秘诀之一，《怪物弹珠》、《智龙迷城》、《LINE: Disney Tsum Tsum》、《猫咪大战争》等多款长寿手游2023年IP联动依旧频繁。其中《怪物弹珠》IP联动超过25次，全球累计收入达到108亿美元，再次问鼎日本手游收入榜冠军宝座。

动漫IP是日本市场手游联动主要对象

得益于日本市场广大的动漫用户群体，动漫IP成为日本手游主要联动对象，其中热门动漫IP电锯人、东京复仇者、进击的巨人、新世纪福音战士等经常参与手游联动并取得突出的效果。

IP联动帮助手游提升用户活跃度

PONOS旗下即时策略手游《猫咪大战争》自2012年11月发布以来持续推出IP联名活动，促进《猫咪大战争》日本市场月均活跃用户数(MAU)及排名不断提升。2022年第四季度，该游戏在日本市场活跃用户规模达到480万，仅次于《LINE: Disney Tsum Tsum》和《怪物弹珠》。

IP联动助力手游周年庆，扩展新用户并提升下载量

《怪物弹珠》从2014年开始便开启了每月的IP联动，月均联动次数超过2次，周年庆当月IP联动更加频繁。IP联动为周年庆造势，助力《怪物弹珠》触达新的用户群，推动下载量再攀高峰。

IP联动提升手游内购收入，促进本地化

IP联动不仅对本土手游效果显著，也帮助进入日本市场的海外手游成功本地化并提升内购收入。《荒野行动》自进入日本市场之初便开启规律的IP联动，2023年联动超过15次，近期与不死者之王、女神异闻录5、新世纪福音战士和东京复仇者等IP的合作推动该游戏单日流水屡创高峰。