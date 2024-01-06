大众汽车旗下电池子公司 PowerCo 在其自己的实验室进行测试后，确认其合作伙伴 QuantumScape 在固态电池开发方面取得了进展。据称，该电池明显超出了 A 样品测试的要求。

美国公司QuantumScape最近达到了一个里程碑，现已得到大众汽车电池子公司PowerCo的证实：其固态电池在A样本测试中完成了超过1000次充电循环。PowerCo 指出：“对于 WLTP 续航里程为 500-600 公里的电动汽车来说，这相当于超过 50 万公里的总里程。” 与此同时，电池几乎没有老化，在测试结束时仍具有 95% 的容量。

大众汽车表示，稳健性是新开发电池标准化测试程序中最重要的标准。“这个开发阶段的行业标准目标是 700 次充电周期和最大容量损失 20%。在最新测试中，QuantumScape 的固态电池明显超出了这些规格。” 这家总部位于沃尔夫斯堡的公司表示，该电池还能够满足其他测试标准的要求，例如快速充电能力、安全性和自放电。

这些测试持续了几个月，在 PowerCo 位于萨尔茨吉特的电池实验室进行。正如大众汽车子公司所解释的那样，测试的固态电池由 24 层组成，因此已经与计划的串联电池相对应。批量生产的下一步是完善和扩大制造工艺。然而，PowerCo 已经强调，内部开发的单元电池“从根本上也适合与固态电池技术一起使用”。

大众汽车集团自 2012 年起就开始参与 QuantumScape 的投资，并且是这家技术初创公司的主要投资者之一。PowerCo 首席执行官弗兰克·布洛姆 (Frank Blome) 经过自己的实验室测试后谈到了非常令人鼓舞的结果，这些结果令人印象深刻地强调了固态电池的潜力。“这项开发的最终结果可能是一种能够实现远距离行驶、充电速度超快且几乎不会老化的电池。我们对固态电池充满信心，并将继续与我们的合作伙伴 QuantumScape 全速合作，实现批量生产。”

QuantumScape 于2023 年 10 月首次在其季度报告中报告了 A 样本测试的结果，并提到这些测试是在标准条件下在潜在客户的电池测试实验室中进行的。这很可能是大众汽车。