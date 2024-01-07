比亚迪在匈牙利生产的电动客车将于2025年起交付给De Lijn。这家荷兰公司表示，第一批订单投资额超过4300万欧元。De Lijn 首席执行官 Ann Schoubs 表示：“通过这项订单，De Lijn 始终致力于其车队的绿色化，目标是到 2035 年提供完全零排放的公共交通。”

据公共交通运营商称，12米长的比亚迪巴士将具有“客户友好的功能”，例如USB充电点、电动坡道、超宽屏幕、LED照明和再生皮革座椅。有关订购车辆的更多细节尚不清楚。

与比亚迪的框架协议是 De Lijn 于2022 年 3 月底启动的采购流程的一部分：这家佛兰德公共交通公司计划采购多达 1,250 辆长度在 8.5 米至 24 米之间的电动巴士。

对于未来的标准电动巴士订单，De Lijn 保留利用与比亚迪签订的新框架协议以及早先于 2021 年与 Van Hool 和 VDL签订的框架协议的选择。从这两家制造商订购的60辆固定式12米电动公交车目前正在陆续投入使用。到目前为止，VDL 已另外订购了 17 架。

2023年初，De Lijn还授予依维柯一份框架协议，到2030年交付多达500辆电动公交车。最初包括 65 辆全电动铰接式巴士的确定订单。De Lijn 目前表示，该公司已从依维柯订购了 109 辆电动巴士。此外，还从斯堪的纳维亚供应商 Yes-EU 订购了六辆电动中巴。

为了到 2035 年提供完全零排放的公共交通，De Lijn 不仅希望为自己的公交车队实现电气化，还计划“使大约 50 个车站变得环保”。