上汽品牌名爵汽车正在将其在欧洲的电动和混合动力汽车分销范围扩大到芬兰。自 2021 年以来，Hedin Mobility Group 一直在瑞典组织 MG 的销售，并将作为芬兰市场的合作伙伴。

芬兰客户将获得 MG 全系列电动和混合动力汽车，包括纯电动车型 MG4 Electric、MG5 Electric、MG ZS EV 和 MG Marvel R Electric 以及插电式混合动力车型 MG EHS。诸如最近在泰国投产的MG4等车型，在欧洲产量增加之前，将需要一段时间进口。目前，连工厂的位置都不确定。

芬兰的销售和服务网络最初将由 13 个 Hedin 分支机构组成。销售和首批客户交付计划于 2024 年第一季度开始。赫鼎出行集团创始人兼首席执行官安德斯·赫丁 (Anders Hedin) 解释道：“通过 2023 年下半年 MG 的有限销量测试了芬兰市场，我们知道芬兰对该品牌有很大兴趣。”他补充道：“我们很高兴扩大与 MG Motor Europe 的合作伙伴关系，让更多芬兰客户通过 MG 的一系列创新和安全产品体验零排放出行。”

名爵汽车并不是赫定出行唯一一家与其签署经销协议的公司，赫定集团还与路特斯、红旗和比亚迪合作开拓欧洲市场。