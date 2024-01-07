VinFast 已与美国四个州的五家经销商签署了协议。这是越南初创公司计划在 2025 年建厂之前在美国市场推出电动汽车的重要一步。

第一批 VinFast 经销商包括 Leith VinFast（北卡罗来纳州）、Smith Haven VinFast（纽约）、Principle VinFast Grapevine（德克萨斯州）、沃思堡（德克萨斯州）的 Hiley VinFast 和 VinFast Wichita（堪萨斯州）。在那里，客户将能够首先购买 VinFast VF 8，并计划在 VF 6、VF 7和 VF 9 型号在美国推出时添加这些型号。

为了服务美国市场，VinFast于去年夏天启动了电动汽车工厂的建设，原定于2024年夏季推迟后，目前计划于2025年投产。5 月份还与 Black Spade Acquisition 签署了 IPO 协议。在工厂宣布工厂消息时，VinFast 已经透露了其在美国建立经销商网络的意图，因为第一批 VF 8 的交付被推迟，导致美国市场的推出表现平平。

销售和营销副首席执行官 Tran Mai Hoa 女士表示：“这是确认 VinFast 致力于扩大零售网络并缩短产品上市时间的重要一步。”她补充道：“与经销商的合作使 VinFast 能够迅速为美国客户带来高品质的电动汽车、优惠的价格和优良的售后政策，进一步推进我们为所有人创造可持续未来的使命。”

在越南本土站稳脚跟后，VinFast 一直在稳步进行全球扩张，几天前宣布了在印度建厂的计划，几个月前又宣布在印度尼西亚进行生产。