概要：

奥迪推出具有越野特性的全电动Q8 e-tron SUV特别版。Q8 e-tron 达喀尔版具有升高的底盘，并且可以选择配备特殊的箔片。从外观上看，这款特别车型让人想起为达喀尔拉力赛设计的RS Q e-tron混合动力赛车。

特色：

在技​​术方面，奥迪Q8 e-tron达喀尔版基于Q8 Advanced 55 e-tron Quattro。其电池净容量为 106 kWh（总容量为 114 kWh），配备两台电机的 Quattro 驱动器在升压模式下可提供 300 kW 的功率和 664 Nm 的扭矩。使用标准轮胎，车辆可以在 5.8 秒内从静止加速到 100 公里/小时。如果使用全地形轮胎，则需要 5.9 秒。奥迪规定的续航里程可达 487 公里，最高时速为 200 公里/小时。

与基础车型相比，配备全地形轮胎（“General Grabber AT3”）的电动 SUV 离地间隙增加了 31 毫米，旨在在砾石或雪等松软路面上提供更好的操控性。“在基础设置下，车辆的离地间隙为 206 毫米。当车速较高时，车辆会逐渐降低 – 在 85 公里/小时（53 英里/小时）时降低 15 毫米，在 100 公里/小时（62 英里/小时）时降低 17 毫米，在 120 公里/小时（75 英里/小时）时降低 13 毫米。这优化了高速行驶的稳定性，从而改善了空气动力学和续航里程。”奥迪表示。

结合20度的前接近角和26度的后接近角，这款电动SUV还将适用于轻型越野地形。其坡道角度为19度。空气悬架的控制策略也适应了典型的越野要求。据汽车制造商称，涉水深度为 300 毫米。

限量 99 辆，奥迪还提供“灵感源自传奇RS Q e-tron 的独特贴花包” 。从车身颜色 Mythos Black 金属色开始，该车接受了局部装饰。这意味着即使所有外部组件都经过处理，包装材料也会使用有目的的透明材料，并且不会遮盖整个表面”。奥迪计划于 2024 年第一季度开放达喀尔版车型的订单。在德国，起价约为 12 万欧元。该汽车制造商没有具体说明其他市场的起始价格。

点评：

随着电池和电机技术的发展，我们可以看到未来会有更多的竞技车型加入到可持续发展的阵营中来，这是个趋势。同样，我们也可以看到，海陆空的竞技项目，也更多的引入了电动技术，并且性能表现不输给传统动力产品。