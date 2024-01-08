该设备有望帮助四肢瘫痪的人更轻松地使用当今的个人电脑和移动硬件，免提且无需依赖语音控制。用舌头控制电脑鼠标无疑是非常规的。但旧金山的一家初创公司正在开发这一概念，以帮助身体残疾的人使用当今的个人电脑和移动设备。

周五，Augmental 首次公开演示了这款名为 MouthPad 的独特鼠标。蓝牙设备本质上充当内置于话筒中的触控板。

在演示中，Augmental 软件工程师 Corbin Halliwill 将设备放在上颚处。然后，他像手指在触控板上一样使用舌头，这样他就可以远程控制 iPhone 上的光标、进行点击，并使用 Google 地图。

通过使用 MouthPad，Halliwill 还能够访问 iPhone 的虚拟键盘并开始打字。然后，他在Google 地图中搜索附近的一家杂货店。

Augmental 最初在四月份通过一个单独的视频首次推出了这一概念，该视频显示 MouthPad 有潜力帮助四肢瘫痪的人访问他们的设备。尽管许多消费电子产品提供语音命令，但如果没有与传统鼠标和键盘交互的方式，仍然很难在计算机上高效工作。

MouthPad 旨在填补这一空白。该设备一次充电可运行 5 小时，支持 iOS、Android、Windows、macOS 和 Linux。