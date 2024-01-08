如果您想要一个不会永久覆盖整面墙的大屏幕，那么投影仪是您的最佳选择。Xgimi 的最新投影机将这一概念提升到了一个新的水平：Horizo​​n Max 可以动态切换投影墙，而 Aladdin 则可以兼作吸顶灯，无缝融入您的房间。

Xgimi 表示 Horizo​​n Max 是第一款 IMAX 增强型长焦投影机。家里一个真正的 IMAX 影院要花费数百万计；然而，IMAX Enhanced 认证流程旨在降低该成本。这些投影仪满足分辨率、颜色、亮度、对比度和声音的特定要求。通过 IMAX 增强认证，Horizo​​n Max 投影机将自动检测 IMAX 增强内容，例如Disney+上的一些漫威电影，并放大到 IMAX 的 1.9:1 宽高比。

Horizo​​n Max 还具有内置万向节，可通过扫描墙壁并找到投影视频的最佳位置来简化设置。它可以记住这些设置，甚至可以根据需要切换到不同的墙壁。例如，您可以使用一面墙看电影，另一面墙玩游戏。Horizo​​n 将为您处理所有搬家事宜。

该投影机具有 4K 分辨率（尽管极米没有澄清这是原生分辨率还是升级分辨率），并使用双光三激光系统来实现更高的亮度和更广泛的色彩。不过，我们没有确切的规格，因此我们需要密切关注才能说出更多信息。

该公司还发布了第二款投影机 Aladdin。它兼作吸顶灯和扬声器系统，安装方便，同时避免了投影仪的一些常见缺陷。只需用阿拉丁替换吸顶灯，您就不必再担心有人站在您的投影仪前。