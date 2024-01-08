根据 data.ai 发布的统计数据，2023 年全球共有 26 款应用和游戏实现此目标，包括 Audible、ESPN 和 League of Legends: Wild Rift。

这一数字比 2022 年略有上升，去年有 23 款应用达到此门槛，略低于 2021 年创下的 28 款记录。与疫情前相比，2020 年有了显著的增长。在疫情高峰期，21 款应用和游戏的用户支出突破了 10 亿美元大关，而前一年只有 9 款。

以下为详细内容：

一个成功的移动应用在其发展周期中会突破多个里程碑，但鲜有应用能创纪录突破 10 亿美元收入大关。值得一提的是，TikTok 最近刚刚突破 100 亿美元，迎来全新高度。该成就标志其进入顶级梯队，稳固其在行业不可撼动的地位。那么 2023 年，总共有多少应用成功实现 10 亿美元成绩呢？data.ai 数据统计，2023 年全球共有 26 款应用和游戏实现此目标，包括 Audible、ESPN 和 League of Legends: Wild Rift。

这一数字比 2022 年略有上升，去年有 23 款应用达到此门槛，略低于 2021 年创下的 28 款记录。与疫情前相比，2020 年有了显著的增长。在疫情高峰期，21 款应用和游戏的用户支出突破了 10 亿美元大关，而前一年只有 9 款。

2023 年 7 款非游戏应用中大多数属于体育和娱乐类（确切地说是各两款）。在 2022 年上榜的四款应用中，有三款来自娱乐类。角色扮演游戏是今年达标的最大手游品类，19 款游戏中有 5 款达到 10 亿美元，低于去年的 6 款。策略游戏数量排名第二，共有 4 款，与 2022 年持平。

以下是今年生命周期内用户支出达到 10 亿美元的 19 款手游和 7 款应用（按首字母先后顺序排列）。