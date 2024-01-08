华尔街日报日前发布了一篇报道，犀利批评亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）非法使用毒品，声称这让包括 SpaceX 和特斯拉在内的多家公司高管深感忧虑。马斯克则在 X 平台上迅速做出反击。

报道揭露，马斯克频繁使用致幻剂（LSD）、可卡因、摇头丸以及氯胺酮等违禁药物，引发了 SpaceX 和特斯拉高管的强烈担忧。

在 X 帖文中，马斯克对华尔街日报的报道嗤之以鼻，他调侃道，“华尔街日报连给鹦鹉笼里的鸟当厕纸都不配”，并称“在喜剧演员乔·罗根（Joe Rogan）的播客上吸了一口后，我同意按照 NASA 的要求进行为期三年的随机药物测试，甚至没有发现任何微量的毒品或酒精。”

马斯克提到的是 2018 年在罗根的播客上吸食大麻的事情，这导致美国国防部对他的联邦安全许可进行了审查，这一审查与他的公司 SpaceX 与美国空军的合作有关。

尽管面临诸多质疑和抨击，马斯克却坚称自己问心无愧。这也引发了人们的疑问，即作为 X 的新老板，他的某些行为究竟是真实的个性使然，还是因为服用了违禁药物。

据华尔街日报报道，特斯拉的一名前董事对马斯克涉嫌吸毒和古怪行为感到极度不满，以至于拒绝寻求连任。知情人士透露，2019 年从特斯拉离职的琳达·约翰逊·赖斯（Linda Johnson Rice）曾请求董事会调查马斯克涉嫌使用致幻剂、可卡因、摇头丸和迷幻蘑菇的情况，但她的请求被搁置。

华尔街日报还指出，非法使用毒品可能会违反联邦政策，从而危及 SpaceX 获得的数十亿美元政府合同以及数以万计的就业机会。

此外，据报道，第一起重大吸毒事件发生在 2017 年底的 SpaceX 全体员工大会上。当时马斯克迟到了近一个小时，并在数百名员工和高管面前言语含糊，絮絮叨叨了 15 分钟，还将公司的大猎鹰火箭（BFR）原型称为“真 ** 大火箭（Big F—ing Rocket.）”。

在特斯拉，现任董事曾请求马斯克的兄弟金巴尔（Kimbal）对他的行为予以约束。然而，他们始终保持谨慎态度，并未在请求中明确提及“毒品”这个词。

马斯克的律师亚历克斯·斯皮罗（Alex Spiro）坚称，“马斯克在 SpaceX 接受了定期和随机的药物测试，从未失败过。”