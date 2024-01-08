现代汽车公司和起亚公司宣布，他们已与三星电子签署车到家和家到车服务合作协议，旨在增强住宅和移动空间之间的连接。

根据该协议，现代和起亚客户将能够通过汽车的车载信息娱乐系统通过触摸和语音命令远程控制数字设备。相反，他们将通过人工智能扬声器、电视和智能手机应用程序进行远程车辆控制，以控制各种车辆功能。

这是通过现代和起亚的联网汽车服务与三星的物联网（IoT）平台“SmartThings”的有机整合而实现的。客户希望在日常生活中以多种方式使用它，享受不间断的连接体验。

例如，在炎热的夏季傍晚通勤时，用户可以激活“家庭模式”，打开注册的空调和空气净化器，启动扫地机器人，打开灯光，打造舒适宜人的生活空间。或者，在外出之前，用户可以启动“离开模式”，关闭不必要的灯光并启动机器人吸尘器，以创建一个干净的生活空间以返回，并预先启动车辆空调至舒适的温度。

就现代和起亚的车到家服务而言，用户可以针对每种情况注册和使用特定模式，以最大限度地减少驾驶时的设备操作。特别是，除了触摸屏和语音命令外，还将实施基于位置的自动操作，为客户提供更便捷的服务。

此外，电动汽车车主还可以使用SmartThings的综合家庭能源管理服务来检查家庭和车辆的能源使用情况并调整最佳充电时间。

现代和起亚计划通过连接联网汽车平台和 Samsung SmartThings，向海外客户扩展其车到家和家到车服务。为了实现这一目标，现代和起亚将开发稳定的信息娱乐系统服务，随后通过无线 (OTA) 和基于 USB 的更新为现有车辆提供这些功能。

现代和起亚信息娱乐开发中心副总裁 Haeyoung Kwon 表示：“这是一个让联网汽车的车到家和家到车服务在各个领域更加便捷的机会。” “我们计划加快技术开发，不断让全球现代和起亚客户的旅程变得有意义。”

三星电子执行副总裁 Chanwoo Park 表示：“此次合作将实现从家庭到汽车的通信以及针对未来生活方式进行优化的集成家庭能源管理服务。” “通过将 SmartThings 平台与车辆连接，我们将能够显着增强家庭和汽车中的客户体验。”

与此同时，现代和起亚已经通过与电信公司和建筑公司合作提供车到家和家到车服务。车到家服务（之前适用于六项服务，包括照明、插头、燃气截止阀、通风、空调和锅炉）以及用于车辆空调、远程启动和充电管理的家到车服务通过此次合作，我们将进行扩展，以支持与更广泛的设备的连接。