宁波琳盛高分子材料有限公司（简称“琳盛高分子”）宣布完成逾亿元B轮融资，本轮融资由海邦沣华领投，通商基金跟投。融资资金将主要用于扩大生产规模，搭建完善的人才队伍及开拓海外新市场。

自2014年成立之初，琳盛高分子作为国内医用精密导管头部供应商，围绕植介入精密导管的定制化需求，提供原理产品结构设计、原材料前期选择，生产工艺研发和最终批量生产工艺确认的全流程服务。

海邦沣华表示：近年来随着微创介入手术在各类血管疾病中的不断成熟，国内已经出现一批非常优秀的微创介入手术器械公司。但行业整体相较于欧美起步较晚，部分核心材料及零部件还需和国外供应商采购。琳盛高分子专注于医用高分子材料及特殊加工工艺研究，团队具有国际化视野，成立以来为数百家国内外客户提供解决方案，助力于客户创新医疗器械研发。同时琳盛也入选国家工信部生物医用材料揭榜挂帅榜单，期待琳盛接下来不断和更多的海内外客户合作，共同促进微创外科行业不断向前发展。

通商基金总经理苏伟军：琳盛高分子公司在精密医用导管领域拥有极强的研发能力和丰富的生产经验，产品面向心血管内科、麻醉科、泌尿外科等多个科室用的高分子微创介入器材。公司有望在未来把握住医疗器械行业上游巨大的发展潜力，通过业内领先的国产替代能力稳步抢占市场份额。