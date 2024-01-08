微软正在添加一个“副”键，只需单击一个按钮即可召唤人工智能助手，这是三十年来对 Windows 键盘的最大更新。这家软件巨头表示，Copilot 将很快出现在由多家制造商生产和销售的运行 Windows 操作系统的一些新 PC 上，因为它预示着“人工智能 PC 年”。

这意味着，只需单击一个按钮，PC 用户很快就可以与软件巨头的人工智能聊天机器人 Copilot 互动，提出问题或帮助起草电子邮件。

微软执行副总裁兼消费者首席营销官 Yusuf Mehdi 在宣布 Copilot 键的 公司博客文章 中表示：“这不仅会简化人们的计算体验，还会增强它，使 2024 年成为人工智能 PC 年。”

Mehdi 补充道，新按键最终将“让 Copilot 无缝融入您的日常生活”。值得注意的是，在微软向人工智能初创公司 投资 130 亿美元后，Copilot 受到了 OpenAI 底层技术的推动。

如果 Copilot 在您所在的国家/地区尚未可用或未在您的设备上启用，则按 Copilot 键将启动 Windows 搜索。

新按键带有 Copilot 带状徽标，位于键盘右下侧，靠近空格键和 Alt 按钮。

这一添加标志着自微软于 1994 年添加 Windows 键以来 Windows PC 键盘的首次重大变化。该按钮出现在戴尔、联想和惠普等公司销售的笔记本电脑和台式机键盘上。

微软的这一举措是在下周的 CES 技术大会之前宣布的，预计众多公司将在会上推出更多人工智能产品更新。在过去的一年里，大型科技公司竞相在其产品系列中开发和集成人工智能工具。

在宣布 Copilot 键的公司博客文章中，Mehdi 还调侃了微软将于 2024 年发生的“重大转变”，“人工智能将无缝地融入 Windows，从系统到芯片，再到硬件。”