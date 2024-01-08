2023年，Nikola生产了42辆并销售了35辆8级Nikola氢燃料电池电动卡车。在未交付的七辆卡车中，三辆正在与车队合作伙伴一起进行扩展现场测试，另外两辆正在继续验证和工程设计，最后两辆正在用于服务培训/客户演示。

这些燃料电池卡车在亚利桑那州柯立芝组装，并于 2023 年 7 月 31 日开始批量生产，并于 9 月 28 日投入商业使用。尼古拉在 2023 年度过了非常有趣的一年；今年夏天，该公司失去了首席执行官 Michael Lohscheller，随后创始人 Trevor Milton 于 12 月被判入狱。今年夏天也为这家初创公司带来了好消息，因为加利福尼亚州提供了资金来建立氢燃料网络，并与德国博世签署了燃料电池驱动供应协议。

在此之前，尼古拉的业务运营于六月重新调整，随后尼古拉的电池电动卡车业务被召回并停止销售。这发生在 Nikola 报告2023 年第二季度销售成功之后。

尼古拉首席执行官史蒂夫·吉尔斯基 (Steve Girsky) 表示：“我们敬业而热情的团队付出了巨大的努力，创造并交付了我们认为是当今道路上唯一的美国设计和组装的 8 级氢燃料电池电动卡车。”他补充道：“我们的目标是引入一种更好、更清洁的方式，以可靠的包装将货物运送到北美市场。我们的 FCEV 客户试点计划取得了良好的成果，卡车正常运行时间达到 98%**——这对于有效利用车队至关重要。”