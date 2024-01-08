我们一直在等待的电动 Nissan GT-R 可能会在本世纪末问世。日产表示，1,300 马力的 Hyper Force EV 概念车“让我们一睹”下一代电动 GT-R 的面貌。

日产在 10 月份的日本移动展上推出了 Hyper Force EV 概念车。这款具有未来感的电动超级跑车专为赛车爱好者和那些渴望在赛道上肾上腺素激增的人而设计。

日产声称 Hyper Force 由全固态电池提供动力，可产生高达 1,341 马力（1,000 千瓦）的功率。

这款高性能电动汽车还包括日产 e-4ORCE 的高级版本，其 4WD 技术已在Ariya 电动 SUV中采用。

从外观上看，Hyper Force类似于缩小版的特斯拉 Cyber​​truck，与日产传奇的 Skyline 血统融为一体。它具有宽大、大胆的比例和低调的风格。

Nissan 与其 NISMO 赛车队共同开发了外观，以实现高空气动力学性能。引擎盖下的两层结构提供下压力和冷却性能。同时，后扩散器引导气流。日产的项目设计总监乔瓦尼·阿罗巴 (Giovanny Arroba) 告诉Autocar，尽管其设计大胆，但到本世纪末，电动超级跑车还是有可能实现的。

尽管阿罗巴没有将其称为电动日产 GT-R，但他指出该概念车正面的标志模糊是有原因的。他说它将被揭晓，但没有透露我们何时可以看到它。日产的项目设计总监表示，这一概念已成为内部的“宣言”，也是“用切实的梦想激励我们公司”的一种方式。

阿罗巴表示，尽管有些人“对电动超级跑车说不”，但对电动日产 GT-R 的反应相当积极。