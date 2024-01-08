发布了备受瞩目的Find X7系列手机。作为OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，Find X7系列在摄影、显示、性能和工艺等方面均展现出了出色的表现，成功引领手机摄影进入新纪元。

OPPO Find X7系列手机在外观设计上延续了OPPO一贯的简约时尚风格，同时融入了更多创新元素。机身采用了轻薄的金属材质，经过精湛的工艺处理，呈现出极具质感的外观。

新一代同心寰宇设计，整体造型独特且引人注目。镜头Deco位置参考了专业相机的设计，同时采用名表级的不锈钢工艺，使得手机看起来更加精致并具有质感。

在配色方面，OPPO Find X7提供了多种选择，包括海阔天空、大漠银月、烟云紫以及星空黑。其中，海阔天空和大漠银月版本采用了素皮材质，而烟云紫和星空黑则是玻璃材质。

每种配色都有其独特的美感，例如海阔天空版本采用珠光白+深蓝的搭配，给人一种简洁、自由的感觉；大漠银月则通过外拓印技术让机身上部分更具金属银质感，整体精致且有种大漠孤烟直的感觉。

此外，Find X7在细节设计上也十分用心。例如，镜头模组外有一圈的精密太阳纹理，配上镜头下方的小橙点，很容易让人联想到专业相机镜头的设计。这种设计不仅提升了手机的外观美感，还使得手机在摄影方面更具专业性。

在屏幕方面，OPPO Find X7系列采用了国产6.82英寸居中挖孔四曲屏，与一加12同款的“东方屏”相得益彰。这款与京东方合作定制的屏幕不仅拥有国产首个DisplayMate A+ 2K认证，还刷新了DisplayMate A+ 18项记录，显示效果达到了业界领先水平。

同时，支持120Hz动态刷新率、2K分辨率、4500nit极致亮度以及多种护眼模式，为用户带来更加流畅、清晰且舒适的视觉体验。作为OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，Find X7系列在摄影方面的表现尤为出色。该系统采用了全新的影像传感器、镜头和图像处理技术，为用户带来更为出色的拍照体验。

在镜头配置方面，Find X7系列配备了多颗高性能摄像头，包括超广角、主摄和长焦等，实现了全焦段的覆盖。其中，超清画质算法通过数字底片融合技术，提升了照片的清晰度，并减少了噪声，使得画面更加纯净、清晰。

值得注意的是，Find X7采用了超光影全主摄系统，这意味着每个焦段都具备高画质能力，无论是白天还是夜晚，都能捕捉到清晰、生动的照片。此外，超光影图像引擎的加入，进一步提升了图像处理的能力，使得每张照片的色彩更加真实、细腻。

此外，Find X7还引入了超光影ProXDR显示技术，这项技术能够在高动态范围场景下捕捉到更多的细节，使得照片在亮部和暗部都能呈现出丰富的细节和色彩。

全主摄系统意味着每个焦段都具备高画质能力，不论是主摄、超广角还是长焦镜头，都能捕捉到清晰、生动的画面。超光影图像引擎则通过先进的算法提升了每个像素的信息准确性，实现了更自然的影调色彩表现。

而ProXDR显示技术则确保了在高动态范围场景下，屏幕能够真实还原画面的亮部和暗部细节。

此外，超光影影像系统还引入了多项创新技术，如超清画质算法和光子矩阵技术等。

超清画质算法利用数字底片融合技术提升了30%的清晰度，并减少了60%的噪声，使得画面更加纯净、清晰。而光子矩阵技术则对每个像素点的亮度信息进行标记和还原，实现了更自然的HDR融合效果。

除了以上技术外，Find X7还与哈苏深度合作，共同打造了自然色彩算法。这使得Find X7能够模拟出哈苏专业相机的影调特性和色彩风格，为用户提供更加专业的拍照体验。在硬件配置方面，OPPO Find X7系列搭载了业界领先的骁龙8Gen3处理器（和天玑9300），配备了大容量LPDDR5X内存和高速UFS4.0闪存，确保手机在各种应用场景下都能保持流畅稳定的运行。

无论是玩大型游戏、观看高清视频还是进行多任务处理，Find X7系列都能轻松应对，为用户提供畅快的使用体验。

OPPO Find X7系列在续航和充电方面也表现出色。该系列手机配备了大容量电池，支持全新的快充技术，能够在短时间内为手机快速充电，大大提升了用户的使用效率。

同时，Find X7系列还具备优秀的节能性能，通过智能省电技术和系统优化，有效延长了手机的续航时间。除了出色的摄影性能外，Find X7系列还采用了多项创新技术，为手机行业带来了新的发展动力。

AI技术：OPPO Find X7在AI方面也取得了显著进展。手机内置了自研的大语言模型AndesGPT，该模型拥有70亿参数，可以实现自然语言理解、文本内容摘要、通话语音摘要等功能。与其他模型相比，AndesGPT具有更快的首字响应速度、更高的摘要字数上限以及更准确的通话记录。此外，AndesGPT还可以应用于生成式视觉模型，实现了图像语义理解、主体识别分割以及图像延展与生成等功能，为用户带来了更加智能的本地AI体验。

端云协同技术架构：Find X7采用了端云协同的技术架构，这一架构能够根据不同场景的用户需求智能调度最合适的模型规模和运行方式。在保护用户隐私的同时，确保了对话效率和处理能力。这种架构使得手机在需要时能够快速响应，并在云端进行复杂计算，从而提高了整体性能。

双模卫星通话：在通信方面，Find X7引入了双模卫星通话技术。这一技术允许用户在免提通话模式和听筒通话模式之间自由切换，从而提高了在极端环境下的生存几率和沟通效率。为了实现这一功能，OPPO发布了卫星天线方向图调控技术，该技术可以动态调控卫星天线的辐射方向图，使用户在两种通话模式下都能保持和卫星的连接以及通话状态。

硬件与性能优化：在硬件方面，Find X7搭载了业界领先的处理器和大容量内存，确保了手机在各种应用场景下的流畅稳定运行。此外，手机还支持5G网络和Wi-Fi 7等先进技术，为用户提供了更快更稳定的网络连接体验。在散热方面，Find X7也进行了优化，采用了高效的散热系统，确保了长时间使用下的稳定性能。

同时，ColorOS系统还融入了众多人工智能技术和智慧生活功能，如智能语音助手、智能场景识别等，让用户的手机生活更加便捷和智能。

这些创新技术点共同作用，为用户带来了更加智能、高效和便捷的旗舰手机体验。