希望更好地管理您的智能家居设备？三星今天宣布与特斯拉和现代达成协议，将两家公司的产品整合到其 SmartThings 应用程序中。

三星将成为第一个利用特斯拉API将 SmartThings Energy 连接到特斯拉电动汽车及其 Powerwall 家用电池、太阳能逆变器和壁式连接器充电器的公司。然后，SmartThings 应用程序将显示有关用户能源生产、存储和使用的详细信息。

SmartThings 还将与 Powerwall“Storm Watch”功能同步。三星表示：“如果发生台风或大雪等极端天气事件，除了特斯拉应用程序之外，用户还可以通过联网的三星电视和手机上的 SmartThings 收到警报。”

AI 能源模式还可以在停电之前和期间延长 Tesla Powerwall 中存储的剩余备用能源。三星将在下周的CES上展示特斯拉的集成。预计在第二季度推出。该公司还宣布建立合作伙伴关系，最终将 SmartThings 集成到现代和起亚联网汽车中。这些公司表示，他们将“为未来的生活方式开发解决方案”，所以不要指望很快就会发生任何事情。不过，当它们真正推出时，我们会寻找“将智能家居与车载信息娱乐系统连接起来，允许双向远程控制”的“家到车”和“车到家”服务。