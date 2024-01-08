沃尔沃汽车12 月全球销量继续增长，该公司报告 2023 年全年销量为 708,716 辆汽车，比 2022 年全年增长 15%。

历史最高的销售记录证明了沃尔沃汽车强大的电气化产品组合与更加稳定的供应链的结合。沃尔沃汽车的电动汽车销量也大幅增长。去年，沃尔沃汽车销售了113,419辆全电动汽车，比2022年增长了70%；销售了152,561辆插电式混合动力汽车，比2022年增长了10%。全电动汽车销量占比16% 2023 年全球销售的所有沃尔沃汽车中。

12月份，沃尔沃汽车全球销量为76,015辆，与2022年同期相比增长5%。2023 年欧洲销量达到 294,794 辆，比 2022 年增长 19%。沃尔沃汽车的 Recharge 系列汽车配备全电动或插电式混合动力系统，占欧洲汽车销量的 59%。去年该地区。

沃尔沃汽车2023年美国销量达128,701辆，较2022年全年增长26%。Recharge汽车销量增长28%，占2022年美国所有汽车销量的28%。年。

与 2022 年相比，中国的销量增长了 5%，2023 年售出了 170,091 辆汽车。总体而言，1 月至 12 月期间 Recharge 汽车的销量增长了 26%。

2023 年，沃尔沃 XC60是最畅销车型，销量达到 228,646 辆（2022 年：195,338 辆），其次是 XC40 ，总销量为 200,670 辆（2022 年：169,206 辆），XC90为 107,549 辆（2022 年：97,130 辆）汽车）。