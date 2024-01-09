苹果公司宣布其混合现实头显 Vision Pro 将于 2 月 2 日在所有美国 Apple Store 零售店和苹果官网正式发售，1 月 19 日星期五开始预购。

苹果在去年 6 月的全球开发者大会上首次发布了 Vision Pro 头显，售价 3499 美元，Vision Pro 单眼分辨率为 4K，并允许用户使用位于头显侧面的旋钮在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 之间切换。该头显搭载苹果自家的双芯片，包括 M2 芯片和新的 R1 芯片，后者专用于处理来自内置传感器、摄像头和麦克风的数据。用户无需手柄即可使用该头显，因为该设备支持眼睛、头部和手部追踪。

苹果 CEO 蒂姆·库克在新闻稿中表示：“空间计算时代已经到来，Apple Vision Pro 是有史以来最先进的消费电子设备。其革命性和神奇的用户界面将重新定义我们连接、创造和探索的方式。”

Vision Pro 的 256GB 存储版本起售价为 3499 美元，苹果还公布了近视镜片价格详情：蔡司光学镜片（老花镜）售价 99 美元，蔡司光学镜片（处方镜）售价 149 美元。

苹果表示，Vision Pro 将标配 Solo Knit Band 和 Dual Loop Band 两款头带。

Vision Pro 包装盒中还包括一个光线密封盖、两种不同的光线密封垫、一个设备前面保护盖、一块抛光布、一个电池、一根 USB-C 充电线和一个 USB-C 电源适配器。

苹果 Vision Pro 运行的是 visionOS，这是苹果的新操作系统，据该公司称，该操作系统与大多数 iPhone 和 iPad 应用程序兼容，无需开发人员进行任何额外工作。

对于其它国家和地区，苹果表示 Vision Pro 将在今年晚些时候“更多国家”上市。