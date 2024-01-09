根据苹果官方新闻稿，Vision Pro 头显上线初期，会提供超过 250 款 Apple Arcade 游戏，以及超过 150 款 3D 电影。

苹果表示 Vision Pro 头显不仅支持运行 App Store 上的多款游戏，还支持运行《NBA 2K24》和《索尼克梦之队》（Sonic Dream Team）等超过 250 款 Apple Arcade 游戏，更重要的是苹果还预告将推出一系列“空间游戏”：

包括《Game Room》、《What the Golf?》和《Super Fruit Ninja》 在内的新空间游戏利用 Apple Vision Pro 的强大功能，改变玩家周围的空间，提供独特而引人入胜的游戏体验。

此外，苹果表示 Vision Pro 用户还可以通过 Apple TV 应用欣赏 150 多部 3D 电影：

在 Apple TV 应用程序中，用户可以随时随地访问 150 多部具有惊人深度的 3D 影片。Vision Pro 还引入了 Apple Immersive Video，这是 Apple 首创的一种非凡的全新娱乐格式，它通过 180 度三维 8K 录音和空间音频，让用户身临其境。

据此前报道，Vision Pro 显示器的刷新率“通常为每秒 90 帧”，在某些情况下，Vision Pro 显示屏刷新率可以高于 90Hz。例如，当观看 24 帧的电影内容时，显示屏将提升至 96Hz 刷新率，从而减少在默认刷新率下可能的帧抖动情况。

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