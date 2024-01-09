日前，上海镁锐科技有限公司（下称“镁睿化学”）完成2600万美元A轮融资，本轮融资由启明创投与LYFE Capital共同领投，创新工场与镁伽科技跟投。融资资金将用于进一步完善产品研发，开拓商业市场，支持国际化布局。

镁睿化学成立于2022年1月，由镁伽孵化并完成天使轮投资。公司由一支具有国际跨学科背景的团队创立，致力于利用自动化、智能化平台为新药研发客户提供新一代的化学合成CRO服务，大幅缩短新药研发周期中化学合成环节的交付周期，并显著降低化学合成相关成本，摆脱药化合成高度依赖手工操作的现状。

镁睿化学利用绿色化学技术，为客户提供低碳环保ESG价值，提高药化合成的生产效率和能源利用率，降低对环境的污染和对操作人员的危害。

镁睿化学创始人兼CEO林森博士表示：“非常感谢新老投资人对镁睿化学的支持和认可。镁睿化学成立两年来，在研发成果及商业化落地方面均稳步前进，不断达成新的里程碑。未来我们将继续着力于开发自动化、智能化合成的CRO服务平台，一方面为客户提供降本增效的服务和ESG价值，另一方面，加速赋能创新药研发，解决患者未被满足的用药需求。”

启明创投合伙人陈侃博士分析：“候选药物分子的合成是药物研发过程中的一个关键环节。过去，候选药物分子的合成路径设计以及合成实验操作都是由化学家来做的，其间不乏反复试错的过程，限制了药物研发的快速推进。尽管过去有不少化学逆合成的算法和软件，但因为其建立在有限且粗糙的数据之上，效果不尽如人意。”陈侃博士指出，镁睿化学通过全新的AI算法，结合内部清理、生成的大量专有数据，极大地提高了化学逆合成路径设计的准确性。与此同时，镁睿化学的自动化工作站，能够操控不同类型的起始物料，操作不同类型的化学实验，并且采集多维度的实时数据，极大提升了化学合成的效率，将化学家从常规的实验过程中解放出来，让他们能够思考更具创新性的问题。“我们非常看好镁睿化学建立的这一套‘AI-自动化-化学’闭环能力，相信它将成为未来化学合成的一个 ‘范式转变’ 的技术，加速药物研发，更快为患者带来疾病治疗的福音。”

LYFE Capital投资董事徐婧博士表示：“化学合成通过智能自动化可以有效降低成本、缩短交付周期，同时更环保和安全，符合产业未来的发展趋势。ChemLex团队拥有强大的海外学术和技术背景，真正实现了AI、自动化和化学合成的紧密结合，在技术方面处于行业领先地位。我们期待与ChemLex紧密合作，为其在商业化和国际化方面赋能，共同为国内外药企客户提供更高质量和更具性价比的药化合成服务。”

创新工场投资董事冯亚东先生表示：“在科技跨学科交叉越来越频繁的当下，自动化和数字化已经成为了新一代科学研究的‘基建’。而医药行业在这些技术的推动下，也将迎来越来越多的创新和突破。镁睿化学拥有一支经验丰富的跨学科团队，将AI和自动化技术赋能于传统化学合成，致力突破化学合成领域高度劳动密集带来的诸多弊端，大幅提升药物研发的效率并降低成本。我们非常高兴与镁睿化学合作，期待镁睿化学的发展更上一层楼。”

镁伽科技创始人兼CEO黄瑜清先生表示：“镁睿化学是镁伽在化学合成 CRO领域孵化并投资的优秀企业，拥有一支高素质、跨学科的顶尖团队。镁睿化学自成立以来聚焦自动化、AI和化学合成的有机融合，已开发出一系列人工智能模型及高通量自动化系统，将帮助制药企业及科研机构以更高效率、更低成本探索更广阔的可成药化学空间，大幅度缩短药物研发迭代周期。未来镁伽将持续为镁睿化学提供全方位支持，坚持绿色低碳发展的长期主义，为建设更美好更健康的未来世界贡献更多力量。”