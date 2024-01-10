现代汽车旗下城市空中出行公司 Supernal 在 CES 2024 上推出了其首款电动飞行出租车 S-A2。

据介绍，S-A2 是一款 V 型尾翼电动飞行汽车，可在 1500 英尺的高度以每小时 120 英里（约 193.12 公里）的速度飞行，可提供 25-40 英里（约 64.37 公里）的城际旅行。

Supernal 计划在今年年底前开始对其电动空中出租车进行初步试飞。为此，现代汽车将于 2024 年年中申请美国适航证；并计划在满足测试要求后于 2028 年推出正式商业服务。

参数方面，S-A2 拥有八个倾转旋翼和分布式电力推进系统，垂直起飞和着陆时噪音为 65 分贝，巡航时噪音为 45 分贝，Supernal 表示它将“像洗碗机一样安静地运行”。

官方表示，其倾斜旋翼可在飞行过程中为它提供垂直和水平巡航动力。为了在保持质量的同时降低成本，现代将利用其大规模生产网络来进行制造。

Supernal 首席技术官 Ben Diachun 表示，这款电动空中出租车“旨在充分利用新兴的电动平台进步”。

现代汽车集团总裁兼 Supernal 首席执行官 Jaiwon Shin 在接受彭博采访时还表示，现代汽车正在探索不同的电池选择，包括锂金属和固态电池。