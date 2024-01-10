近日，上海循曜生物科技有限公司（以下简称“循曜生物”）完成近两亿元的A轮融资。本轮融资由龙磐投资领投、老股东上海生物医药基金追加投资，跃为资本担任独家财务顾问。本轮融资资金将助力推进公司现有管线的临床及临床前研究。

作为产学研资合作的典范，循曜生物成立于2021年5月，在上海交通大学医学院的大力支持下，由医学院刘俊岭教授团队经上海医药集团、上海生物医药基金等共同孵化创立，聚焦出凝血及纤维化领域创新药物研发。

循曜生物创始人刘俊岭教授表示：感谢龙磐投资对循曜生物的高度认可和老股东生物医药基金的持续看好，以及上海医药、交大医学院等老股东对循曜成长的支持与呵护。循曜生物的项目来自高校转化，循曜团队基于强大的生物学基础研究背景，对接产业与市场，走在中国原研创新药物新阶段的前端，我们不仅希望能为临床患者带来更多更有效、更可及的药物，同时也希望能为生物医药行业的高校科研成果转化走出一条新路径。

龙磐投资董事长余治华表示：循曜生物是一家具有巨大发展潜力的创新药研发公司。公司聚焦纤维化与出凝血领域，致力于解决长期未被满足的临床需求。公司依托于上海交大医学院刘俊岭老师多年的出凝血与纤维化领域的研究积累，结合上海医药产业化能力，构建出了一系列临床前数据优异的产品管线，并快速的将一个全新靶点药物推进到临床阶段。这充分体现了产学联合的科研优势与效率优势。龙磐投资很高兴能够通过投资的方式参与到公司发展当中。我们将一如既往的运用自身资源与经验，帮助创始团队共同推动企业发展。我们也期待循曜生物药物的开发管线早日应用到临床实践当中，惠及广大临床患者。

上海生物医药基金投资总裁刘大伟表示：循曜生物是由上海生物医药基金首次孵化转化的首个“产-学-研-资”深度合作成果。项目已顺利实现校方退出，是基金在推动医科院校科创转化特色发展之路上的成功实践。循曜成立以来，基金深度参与孵化工作，支持公司取得了一系列里程碑式进展，也期待循曜原创性新药在临床上得到验证。后续，上海生物医药基金将携手其他股东继续为循曜提供强大的投后支持，助力其把握新药研发领域快速发展的机遇。