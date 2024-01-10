当地时间周二，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下社交媒体平台 X 发表博客，对 2023 年进行了总结，并对 2024 进行了展望，还宣布将在今年推出点对点支付功能。
美国全国多州抵押贷款许可系统（Nationwide MultistateLicensing System）官网信息显示，X 旗下支付子公司 X Payments 迄今为止已经在全美 14 个州获得支付业务许可证。
众所周知，自 2022 年底马斯克以 440 亿美元收购 Twitter 以来，他就一直在努力将 X 打造为一款“万能应用”，参考目标就是大家都很熟悉的微信，希望让用户可以在单一平台上完成一系列功能操作。
X 在博文中写道：“X 不仅仅是一个应用程序，它正在成为万物应用，为每个人将所有体验无缝整合到一个界面中。”除了 P2P 之外，X 还宣布 2024 年将会迎来以下变革：
- AI 应用增强：我们将通过人工智能不断增强 X 用户和广告体验 —— 包括搜索和广告，加深对用户的理解，等等。
- 内容推荐优化：继续通过由 xAI 支持的创新功能“See Similar Posts”推荐更多相关和重要内容。即将推出的“See Dissimilar Posts”功能将根据用户过去的活动，推荐更多符合用户兴趣或驳斥其观点的内容，提高用户收到信息的质量和平衡。
- 投资创作者和内容伙伴: 继续投资于吸引新用户和提升广告收入的创作者和内容伙伴。
- 强化广告：我们将通过视频、性能和品牌安全等核心支柱加强全渠道广告产品。
- 品牌安全：我们将继续与行业领导者合作，通过与 Integral Ad Science 的合作为您提供更多品牌安全能力和验证。
- 原创内容和人才：我们将创造更多原创内容，将 X 平台最有趣、最具参与度的用户转化为内容创作者。