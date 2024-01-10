当地时间周二，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下社交媒体平台 X 发表博客，对 2023 年进行了总结，并对 2024 进行了展望，还宣布将在今年推出点对点支付功能。

美国全国多州抵押贷款许可系统（Nationwide MultistateLicensing System）官网信息显示，X 旗下支付子公司 X Payments 迄今为止已经在全美 14 个州获得支付业务许可证。

众所周知，自 2022 年底马斯克以 440 亿美元收购 Twitter 以来，他就一直在努力将 X 打造为一款“万能应用”，参考目标就是大家都很熟悉的微信，希望让用户可以在单一平台上完成一系列功能操作。

X 在博文中写道：“X 不仅仅是一个应用程序，它正在成为万物应用，为每个人将所有体验无缝整合到一个界面中。”除了 P2P 之外，X 还宣布 2024 年将会迎来以下变革：