从2027年底开始，宝马位于慕尼黑的主工厂将只生产电动汽车。届时，慕尼黑工厂将成为宝马集团现有生产网络中第一个完成电动汽车转型的工厂。

总体而言，这将是这家总部位于慕尼黑的公司的第二座全电动工厂；目前正在匈牙利德布勒森建设的工厂从一开始就只生产电动汽车——计划于 2025 年投产“新级”车型。然而，慕尼黑的主工厂将成为第一个完全电动化的现有 BMW 工厂。

纯电动汽车 i4 自 2021 年起已在慕尼黑生产，但这仍然基于 CLAR 多能源平台。3 Series Saloon、3 Series Touring、这两款车型的 M 分支以及 i4 的内燃机版 4 Series Gran Coupé 也是在此基础上在慕尼黑生产的。3 系列车型还有两种 PHEV 车型。据宝马称，“每天生产的汽车中就有二分之一已经配备了全电动驱动装置”。

“慕尼黑工厂是我们适应能力的一个很好的例子。我们在这里投资 6.5 亿欧元，将从 2027 年底开始在我们的母厂专门生产全电动汽车。”生产管理委员会成员 Milan Nedeljković 在汽车制造商最近的一份新闻稿中解释道。据报道，慕尼黑工厂将于2026 年开始生产“新型”电动汽车，与当前车型的生产同时进行。从2027年底开始，那里将只生产纯电动汽车。去年 9 月， BMW Vision Neue Klasse IAA 概念车在慕尼黑预览了计划于 2026 年推出的车型。

正如德国商报报道的那样，宝马预计“新级”电动轿车将从 2027 年底开始充分利用该工厂。“这些车辆正在试验中，我们正按计划进行，”项目经理 Mike Reichelt 保证道。届时，该工厂约 8,000 名员工应接受全面再培训，以生产电动汽车。目前，慕尼黑每年可生产多达20万辆汽车。

2023 年，宝马集团售出了 376,183 辆全电动汽车，比 2022 年增长了 74.4%。电动汽车占总销量的 14.7%，相反，近 85% 的汽车仍然配备了内燃机。到2024年，电动汽车的份额预计将达到20%，到2025年将达到25%。

除了德布勒森和慕尼黑之外，宝马还将在中国沉阳和墨西哥圣路易斯波托西生产基于“New Class”的汽车。目前尚不清楚这最初是只针对本地市场还是全球出口。