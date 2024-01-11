地图和导航提供商 Here 希望帮助电动汽车制造商做出更准确的行驶里程预测。现已公布的“Here EV Range Factors”系统旨在整合众多数值，以便更准确地预测剩余里程。

正如 Here 在拉斯维加斯 CES 上首次推出“Here EV Range Factors”时所宣布的那样，汽车制造商应该能够通过“提高车辆行驶里程预测的准确性和可靠性”来使用该系统，并进一步缓解客户的里程焦虑。这是因为，根据Here的说法，当前的系统“主要基于之前行程的历史数据，没有考虑驾驶员行程期间可能发生或可能不发生的实时和预测效应”。换句话说，范围计算中的一些动态因素没有被充分捕捉，导致预测不准确。

Here 希望从 2024 年中期开始通过“EV Range Factors”改变这一现状。未来将纳入的同名因素包括道路地形、温度和风力数据。尽管计算中已经考虑了某些地形数据和（历史）平均速度，但 Here 希望在这方面变得更加准确。

未来，精确地图将在 60 个国家使用，“帮助车辆了解即将到来的道路海拔、坡度、曲率和粗糙度的变化”。预测的外部温度和道路表面温度的数据也应该反映在更准确的结果中。此外，还将考虑到接近路面的风速和风向的预测。温度和风力覆盖范围最初并未计划覆盖所有 60 个国家，而主要覆盖欧洲和北美。

Here Technologies 动态空间内容副总裁 Christopher Handley 表示：“我们很高兴推出定位技术，旨在解决电动汽车路上电池续航里程计算的复杂性。” “通过提供有关道路特征、温度和风的关键数据，我们致力于为驾驶员提供无忧旅程所需的信心和信息。”

一年前，Here 在 CES 上展示了一个名为“充电点占用预测”的系统，该系统旨在预测全球电动汽车充电站的可用性。