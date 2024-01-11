概要：REVO ZERO ENERGY 是全球首款将氢燃料电池和电动电池结合到时尚 SUV 设计中的车型，兼具豪华性和创新性。ENERGY 车型的续航里程为 700 英里，加油时间短，代表了新一代电动汽车，标志着交通运输行业向前迈出了重要一步，让里程焦虑成为过去。

特色：

与任何其他电动汽车一样，ENERGY 车型可以以经济实惠的价格在家充电，同时由于其氢燃料电池，仍然是长途旅行的最佳解决方案。氢气可作为车载按需充电器，续航里程约为 700 英里。

REVO ZERO 的方法将氢燃料电池和电动电池这两种技术的最佳方面集成到一辆车辆中。这种组合融合了两种技术的优点并消除了它们的缺点。它是长途和短途旅行的最佳且经济的解决方案，在向零排放解决方案的演变中迈出了新的一步，并在运输行业树立了新标准。

ENERGY 车型由插入式燃料电池技术模块（pFC 技术）提供动力，可满足不同驾驶员群体的需求。氢燃料电池是安全的。事实上，它们所带来的风险与传统汽油或柴油汽车以及大型电池电动汽车相似甚至更少。虽然氢气像汽油或柴油一样易燃，并且燃料电池像其他电动汽车一样需要高电压，但我们的储罐和系统的设计非常注重安全性，以最大限度地减少任何潜在风险。

点评：

当然，氢动力的普及需要硬件基础设施跟上，REVO ZERO的公司目前正在与运输公司、机场、市政当局和大学合作建立强大的加氢点网络，以确保不间断的供应。我们希望蔚来看到更加多元化的可持续产品进入市场，从而给人类交通带来绿色改变。