据Tracxn日前发布的一份调查报告显示，2023年期间，东南亚金融科技初创公司所获得的融资总额从上年的59亿美元下降至了近20亿美元，呈现65%的降幅。而基于当前数字，该机构表示，这是东南亚金融科技领域过去5年来的最低水平。

根据报告，23年期间，该地区金融科技公司的融资轮次也从上年的288起下降至了142起，降幅达50%。此外，Tracxn表示，与有史以来融资额最高的2021年，东南亚在23年的水平也较其86亿美元下降了77%。

具体而言，从融资阶段来看，其种子轮融资在23年的整体规模为1.66亿美元，较22年的5.22亿美元下降68%。早期和后期阶段融资分别为8.36亿美元和10亿美元，各自呈现出了68%和64%的降幅。

值得一提的是，报告也强调称，23年的第三季度是融资规模最低的季度时期，仅筹集到了2.82亿美元资金。作为对比，该地区在第四季度筹集到的资金最多，为6.89亿美元。

报告表示，在这一年中，超1亿美元的单轮融资数量也呈现出了大幅减少，从22年的16起降至6起。而报告也进一步指出，同22年一样，东南亚金融科技领域在23年期间的新增独角兽企业数量为0。

在行业领域层面，据悉，23年期间融资最高的三大金融科技细分领域分别为另类贷款、支付、保险信息技术，其分别吸引到了7亿美元（较上年增长11%）、2.7亿美元（较上年下降87%）、以及2.56亿美元（较上年增长105%）。

另一方面，从地域方面划分，新加坡成为了该地区金融科技领域融资流向最多的地区，为11亿美元。印尼和越南次之，分别为7.65亿美元（较上年下降51%）和3530万美元（较上年下降84%）。

作为背景，不久前，Tracxn曾在另一份报告中指出，在截至去年12月5日的全年时间内，东南亚科技行业获得的融资总额仅为43亿美元，较上年同期的124亿美元呈现出65%的降幅。而基于这种表现，Tracxn在报告中表示，目前，同其他主要国家一样，东南亚也正在继续面临融资寒冬的影响。

不过，尽管通货膨胀的继续加剧等不利因素为东南亚地区带来了重重挑战，在该份报告中，Tracxn认为，得益于东南亚地区中主要由年轻群体组成的庞大消费群——这些人群正在愈发倾向于非传统金融和商业系统，该地区也将为投资者和企业家提供一个尚未充分开发的巨大市场，使得外界对东南亚的长期增长仍持有相当乐观的态度。