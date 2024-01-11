越南电动汽车制造商 VinFast 在 CES 上展示了其新款 VF 3 车型。这款电动紧凑型 SUV 六个月前在国内市场推出，现在将在国际市场推出，旨在特别吸引年轻消费者。

VinFast 宣布将于今年晚些时候开始接受 VF 3 的订单并公布特定国家/地区的详细信息。正如这家越南制造商所说，这款四座车被描述为一款“充满个性和个性的动态迷你电动SUV”，适合城市出行。这款 3.11 米长的两门小型电动汽车具有 SUV 外观，是迄今为止 VinFast 系列中最小的车辆。据说续航里程只有200公里，这说明电池较小，而且定位是想在城市环境中拿分。作为一款适合“所有人”的汽车，该车型也应该相对实惠。详情如下。

VF-3 的设计非常有棱角。两门 VinFast 的其他特点包括高离地间隙、16 英寸车轮和简约的内饰设计。驾驶舱配备10英寸屏幕的信息娱乐系统，配备Android Auto和Apple Carplay。后排座椅折叠后的行李箱容量据称为 550 升。

VinFast Global 销售与营销副总经理 Tran Mai Hoa 表示：“随着 VF 3 在全球的推出，我们很高兴在我们的产品系列中推出一款新型电动汽车。更重要的是，我们正在为注重实用性和个性的一代年轻驾驶员提供新的伴侣。VF 3 旨在释放城市交通的想象力，这种交通不仅可持续，而且人人都可以使用。”

VinFast 还在 CES 上展示了 VF Wild 电动皮卡车的概念。这款概念车的长度为 5,324 毫米，宽度为 1,997 毫米，制造商希望通过这款概念车进入中型皮卡市场。