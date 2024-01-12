科技创新顶天立地，产学研用推陈出新。1月7日，中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛“拼多多杯”第二届科技小院大赛（以下简称“大赛”）决赛在云南大理顺利闭幕。

本次大赛以“解民生、治学问”为主题，评比过去一年科技小院深入农业、农村一线，针对生产、生活实际问题，通过科技创新、应用创新、产业创新等方式助力乡村振兴所取得的丰硕成果。

全国22所院校的46支队伍近200名师生经过激烈角逐，最终，中国农业大学褚橙科技小院、西南大学重庆铜梁蔬菜科技小院、中国农业大学古生村科技小院、广西大学广西兴宁富凤鸡科技小院、南京农业大学江苏如皋水稻科技小院脱颖而出，荣获一等奖。此外，西南大学丹棱桔橙科技小院、福建农林大学平和蜜柚科技小院等13支队伍获得二等奖，其余28支参赛队伍获得三等奖。

▲ 中国学位与研究生教育学会副秘书长赵瑜为五支一等奖队伍颁奖。 ｜赛事组委会供图

科技小院由中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁和团队于2009年在河北省曲周县首创，15年来已拓展至全国31省千余个村庄。随着加入院校和师生数量增加、产学研用成果凸显，科技小院目前已走出国门，推广到了老挝和非洲地区8个国家。同时，科技小院服务模式也从最初帮扶一家一户的1.0模式发展到如今通过科技赋能和人才支撑全面助力乡村振兴的3.0模式。

2020年，科技小院大赛作为中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛专项赛事之一，被吸纳为中国研究生创新实践系列大赛主题赛事。今年是科技小院大赛举办的第二届，也是拼多多连续两届作为赛事支持方，助力高校学子交流、比拼兴农之术。

“我们要把科技小院看成服务农业农村现代化的一个模式。未来的科技小院，不但要针对小农户，针对传统生产技术的更新，还要与现代产业、现代企业对接。”中国农业大学副校长林万龙感谢社会各界对科技小院的关注，也希望更多企业能像拼多多一样关心农业，积极履行社会责任。

以赛促学，青年人争当新农民

作为一项创新实践赛事，大赛为全国科技小院学生提供了切磋兴农本领、共享乡村产学研成果、展现激扬青春风采的舞台。

依托褚橙20多年的发展历史和极高的市场认可度，褚橙科技小院，算得上本次大赛的“人气”团队之一。汇报人权铁林在台上发言时声音洪亮、中气十足，这来自对科研成果的自信。

21年前，褚时健包下哀牢山中段东麓的甘蔗地改种橙子，苦心经营，打造“褚橙”品牌。但花斑果和裂果一直是困扰褚橙品质最严重的问题。在严苛的选品要求下，褚橙成品率一度只有54%，剩下只能被低价处理或是销毁，仅2022年直接经济损失就高达2600万元。

褚橙科技小院经过试验比测，将原因聚焦到了风。为了解决这些问题，他们在农田外侧架起了高网，在果子上打药形成保护膜；为减少裂果产生率，还专门补充了钾和钙元素，过去一棵树结200个果子，裂果约有二三十个，经过科技小院一番“救治”，现在降至两三个。小院还构建品质与气候预测模型，据权铁林描述，该模型可实现提前45天对果实品质的预测。

褚橙代表着中国水果种植业的极高经营管理水平，它的成功吸引着不少桔橙产地争相效仿，迄今却难望其项背。权铁林介绍，褚橙已建起培训中心，免费向周边对橙子种植感兴趣的农民传授技术，让大家从“学不会”到“学得会”。她本人也在扎根一线、与农民交流、讲解技术的过程中逐步建立起了对农业的喜爱之情，看到农民兜里有钱，感觉脸上有光。

路演答辩之外，大赛现场展示环节也增进了不同小院学生交流学习的机会。参赛队伍或搭建模型呈现技术系统，或摆出种植的蔬果邀请评委品尝，场面格外热闹。

▲褚橙科技小院学生进行路演及线下展示。 ｜赛事组委会供图

褚橙科技小院不仅带来了褚橙，还端上了褚橙拿铁咖啡，为助力科研成果转化拓展了思路。广西兴宁富凤鸡科技小院为展现养殖技术改善的成果，参赛同学特意熬了新鲜美味的鸡汤，征服了现场一众评委和学生的胃。江苏如皋水稻科技小院直接将生米煮成了熟饭，圆润饱满的颗粒、清甜扑鼻的香气，吸引着评委驻足。

值得一提的是，本届大赛增加了现场互评环节，即由每个参赛队伍选出一名队员，对其余各参赛队伍的表现进行评价，黑龙江五常水稻科技小院的李馨玥就是互评员之一。全程观看完各支队伍的展示成果后，她止不住地赞叹，“太强了！在生产技术、推广方式、演讲技巧等方面都学习到很多。”

湖南农业大学园艺学院二级教授、大赛评委王仁才表示，本次大赛考察了科技小院学生们的综合素质，他们既要懂农业基础技术，又要有成果落地手段，还要能上台演讲汇报，“排名靠前的团队，各方面能力都不错。”

“在科技小院的平台上，大家多了和老乡的相聚，和乡村的拥抱，少了都市的繁华，少了和家人、恋人的陪伴，但天天、月月、年年，平凡又不平凡。”大赛专家委员会委员、中国农业大学李健强教授认为，科技小院同学展现了当代中国青年的新面貌。

从“单打独斗”到“协同作战”

一个院落、几间平房、三两学生，是科技小院的“标配”。规模虽小，但发挥着服务“三农”、振兴乡村的巨大作用。它的服务模式，很大程度上决定了助农惠农效果。

经过数十年的发展，科技小院模式从最初帮扶一家一户开始，不断升级。位于大理市湾桥镇的古生村科技小院，是首个迈向“3.0+”版本的科技小院。2021年，中国农业大学张福锁院士牵头组织全国50多名专家学者，针对洱海流域农业面源污染情况进行深入调研，发现面源污染来源不清、土壤氮磷盈余过高、种植业产值不高等问题突出，洱海保护与农民增收顾此失彼。

▲ 古生村科技小院。 ｜受访者供图

次年，古生村科技小院正式揭牌。张福锁带着团队师生长期驻扎在这里，一方面为当地村民提供零距离、零时差、零门槛、零费用“四零”服务，另一方面走访调研当地资源利用情况，寻求解决洱海面源污染问题的方案。

为打赢这场洱海流域水资源保护战，张福锁特别邀请了农业面源污染治理方面的专家做项目专员，带队攻克相关难点。凌晨起床，冒雨到田间、溪口采集水样，成为古生村科技小院师生的工作常态。

经过一年多的不懈努力，团队初步查明了面源污染源头，并建立起面源污染来源精准解析与系统治理模式，为后续治理工作打下基础。

成立以来，古生村科技小院全面助力当地人才、组织、产业、文化、生态振兴，实现了洱海保护与农民增收从背道而驰到同向而行的转变。而这背后融合了多方力量，包括产业融合、学科融合、产学研融合等等。

事实上，跨产业、多主体协同合作，齐力推进乡村振兴，正在成为全国科技小院的发展方向。

以重庆铜梁蔬菜科技小院为例，其摸索出了一套以产业化联合体为抓手，多主体参与发展农业的新模式。在研发端，由科技小院负责剖析问题，打造蔬菜全产业链绿色生产模式；在销售端，联合政府、高校、农资企业、电商平台等多主体，拓宽销售路径，提升蔬菜业主收入。

据介绍，新模式推广后，仅辣椒一种作物，季每亩增收953元，按照推广面积一万亩计算，实现增收953万元。

以科技“武装”农民，促进增产增收

技术和人才都是制约乡村发展的关键因素。科技小院在帮助农民解决问题的同时，也开设了培训课堂，从“授人以鱼”升级为“授人以渔”，通过培养“科技农人”加速驱动乡村振兴。

赵泽如是四川省眉山市丹棱县远近闻名的“土专家”，不仅拿下了首届丹棱不知火种植技术大比武冠军，其子赵刚也在2021年参加比赛并荣获“果王”称号。

赵泽如果园隔壁，就是丹棱桔橙科技小院。2021年，初入小院的张丽君为能更多了解丹棱当地情况，总是主动与赵泽如打招呼。“问他问题也会回答，但明显感到有距离。”张丽君回忆称。

随着驻扎小院的时间推移，张丽君负责的酸性土壤改良工作效果初显，其与赵泽如的关系也在拉近。他会主动打招呼，交流种植经验，“为什么你们的叶子不发黄？” “为什么你们的果子甜度这么稳定？”等等。张丽君不仅细心回答，还送给赵泽如一包肥料试用，帮助他从经验流农民逐渐升级为技术流农民。

现在的赵泽如待张丽君如老友，总会在加菜时请她到家里吃饭，一聊就是几小时，还会在她回学校时，主动帮助照看果园。

位于福建省漳州市平和县坂仔镇的赖国勇如今也是“科技农人”。2019年，平和琯溪蜜柚科技小院的挂牌为当地带来了蜜柚科学种植技术。但要让农户接受小院的方案并不容易，不仅语言上存在沟通障碍，方案效果也担心没保障。科技小院的同学们就将自己研制出的蜜柚改土专用有机肥免费送给农户用，赖国勇成为首批“吃螃蟹”的人。

新款肥料的效果试验很快出来，不仅果子长得好、叶片又肥又绿，产量也没有下降，施肥的钱还省下了，这让赖国勇彻底服了小院的学生们。他开始当起科技小院与农民之间的桥梁，在学生们去村子里推广有机肥时，争做闽南语“翻译官”，用实践经验帮助双方建立信任。有时候，学生们进行取土分析，石匠出身的赖国勇主动提出帮忙上山打土。在科技小院的帮助下，赖氏兄弟家的果子也都不愁卖，去年全都被收购商预订了，单斤售价明显超出上年同期。

据悉，该小院目前已经带出了二十多名像赖国勇一样的“科技农民”，通过农民教农民、以户带户的方式，推动当地蜜柚种植业发展。

像丹棱桔橙科技小院、平和琯溪蜜柚科技小院一样，利用人才传帮带模式推动技术普及的小院不在少数。在大赛闭幕式上，参赛学生代表向全国科技小院发布了“扎根村屯农家，逐梦乡村振兴”行动倡议，小院学生表示，将矢志不渝，坚定理想信念；扎根大地，厚植爱农情怀；求知善学，锤炼兴农本领；挺膺担当，贡献青春力量。

▲ 参赛学生代表发布“扎根村屯农家，逐梦乡村振兴”行动倡议。 ｜赛事组委会供图

作为以农产品销售起家的综合电商平台，农业始终是拼多多的核心战略。一直以来，拼多多都在关注与扶持特色农产品的发展。为助力褚橙拓宽销路，平台2019年与其达成战略合作，之后通过百亿补贴给予大力支持；去年11月，又联合央视新闻进行进博会直播，褚橙成为7个上架水果之一。

对于丹棱桔橙科技小院重点研究的桔橙、福建区赛参赛队伍研究的平和蜜柚、陕西眉县猕猴桃科技小院研究的猕猴桃等特色农产品，拼多多都给予了积极的关注和扶持。未来，拼多多希望在助力先进技术下乡、科研成果转化和优质农产品产销对接等方面发挥更大作用。

“如果说科技小院拆了学校与社会之间的墙、学科与学科之间的墙、教学与科研之间的墙、教与学之间的墙，那拼多多则要助力破开科研与市场之间的墙，助力推动农特产的标准化、品牌化、数字化发展，完善现代农业产业链。”拼多多副总裁侯凯笛表示，“即使这是一项发展周期长、投资回报慢的系统性工程，我们也会不遗余力地坚定重投农业，坚持长期主义。”