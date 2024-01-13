如果您认为前进和后退很无聊，那么您很幸运，因为现代摩比斯在CES上推出了新的 Mobion 概念。Mobion以现代 Ioniq 5为基础，采用独特的设计，配有新的保险杠和照明装置。后者可用于向行人和其他驾驶员传达信息。

例如，该公司表示，尾灯可以提醒其他道路使用者注意人行横道上有行人，即使他们看不到行人。该概念车还配备了新的地面投影系统，该系统可以“利用 360 度光谱范围内的灯光照亮车辆在地面上的方向”。该系统甚至可以投射人行横道条纹，向行人指示该往哪里走。

虽然灯光很有趣，但该概念的真正目的是展示下一代电子角系统。现代摩比斯没有透露细节，但该系统将电动机与转向、制动和悬架功能结合在一起。这使得每个轮子能够独立于其他轮子运行。

还值得注意的是，车轮可以旋转，这使得概念车可以旋转以及对角和侧向行驶。该模型还可以进行 360 度旋转。该概念车配备了两个位于前灯附近的短距离激光雷达传感器。它们由一个显然安装在前仪表板上的长距离激光雷达传感器连接起来。现代摩比斯表示，“事实证明，这种配置对于横向移动和有效识别附近物体特别有价值，尤其是在对角变换车道等操作期间。”

现代摩比斯副总裁 Lee Seung-Hwan 在一份声明中表示，Mobion 概念“代表了”其“核心技术的体现”，所有这些技术都已准备好立即批量生产。