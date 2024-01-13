电动自行车是当前的新热点，Segway-Ninebot（该公司的全名）正在全力进军该行业。虽然 Xafari 看起来与任何其他电动自行车没有什么不同，但 Xyber 看起来几乎就像一辆摩托车。

Xafari 被设计为一款随身携带的电动自行车，配有一体式重力铸造车架、全悬架和全地形车轮。除了踏板之外，它还配备了 913 瓦时的高能量密度电池，据称其续航里程比竞争对手的自行车多 30%。它可以在短短四个小时内充满电，并为 750W 电机提供动力。

同时，Xyber 具有摩托车级双支架框架，可确保在任何地形下的稳定性。该框架还能够容纳两块电池，容量为 1,440 瓦时，续航里程可达 95 英里。同时，电机可提供 175 Nm（129 lb-ft）的扭矩，只需 2.5 秒即可从 0 加速到 19.8（31.8 km/h）。

如果您想要更小的东西，Segway 还提供 eKickScooter E2 Pro。这是一款折叠踏板车，其 750W 电机使其最高时速可达 15.5 英里/小时（25 公里/小时），续航里程为 16.8 英里（27 公里）。它还配备了一些技术，如牵引力控制、转向信号灯和一个小屏幕，可显示有关您的速度、充电状态等信息。

如果您正在寻求更紧凑的移动性，请考虑 Ninebot S2。它类似于经典的赛格威（或者有些人可能称之为悬浮滑板），有一个位于膝盖之间的中心柱，有助于转向。

它的最高时速为 11.2 英里/小时（18 公里/小时），典型骑行范围为 21.7 英里，并配有内置蓝牙扬声器来播放音乐。Ninebot S2 最令人着迷的地方也许是它可以用来为 Segway Gokart Pro 2 提供动力。

本质上，车轮插入卡丁车框架中，突然间你可以撕毁你在死胡同里画的粉笔赛道。Segway 声称其在竞赛模式下的最高时速为 26.7 英里/小时（43 公里/小时），而且它是为漂移而设计的。

更酷的是，如果天气太冷而无法在附近骑车或卡丁车，您可以将整个东西带入室内，并且当您将其插入计算机时，它会变成一个模拟赛车装备。凭借自动定心方向盘和换挡拨片，无论您是在室外还是在客厅，它都会让您感觉自己在赛车。

最后，Navimow i 系列智能割草机使 Segway 的CES 展位更加完善。该工具是对其现有 H 系列的改进，不再需要您用电线在院子周围划出边界，并且可以更好地跟踪其位置和切割精度。它还具有内置视觉系统，可以帮助其避开障碍物。预计很快就会有更多信息，例如定价。