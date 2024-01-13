拉斯维加斯距离土耳其数千英里，但这并没有阻止Togg在CES上推出新款T10F 。然而，这并不奇怪，因为该公司表示该模型“不仅仅是一辆汽车”，而是一个“联网智能设备”。

抛开营销夸张不谈，T10F 是一款追随T10X 跨界车脚步的电动快背轿车。它采用带有镀铬装饰的全封闭式格栅，其设计类似于郁金香花瓣。

格栅两侧是细长的 LED 头灯，位于回旋镖形状的日间行车灯上方。我们还可以看到一个大型中央进气口以及三角形气幕。再往后看，有数字后视镜、齐平的门把手和明显的肩线。还可以看到对比鲜明的黑色车顶以及带有细长灯条的曲线形后端。

内饰无疑是高科技的，因为它配备了 12.3 英寸数字仪表板和巨大的 29 英寸宽屏信息娱乐系统。它们旁边还有一个较低的 8 英寸显示屏，似乎专注于温度控制和电话联系人。Togg没有透露太多关于驾驶室的信息，但该公司确认 T10F 将是他们第一款配备加热方向盘的车辆。除此之外，我们还可以看到旋转移位器、触摸控制以及似乎是无线智能手机充电器的东西。后备箱可容纳 17.7 立方英尺（500 升）的行李，但通过折叠后排座椅可将行李箱扩大至 47.7 立方英尺（1,350 升）。

在性能方面，入门级车型配备后置电机，可产生 215 马力（160 千瓦/218 马力）和 258 磅英尺（350 牛米）的扭矩。此设置将使汽车能够在 7.2 秒内从 0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速。

客户还可以获得双电机全轮驱动系统，该系统将输出功率提高到 429 马力（320 千瓦/435 马力）和 516 磅英尺（700 牛米）的扭矩。由于额外的动力和牵引力，这款车型可以在 4.6 秒内达到 62 英里/小时（100 公里/小时）。

其他细节有限，但 Togg 预计使用长续航电池时 WLTP 续航里程可达 373 英里（600 公里）。据报道，它的容量为 88.5 kWh，而标准的 52.4 kWh 电池据称可提供 217 英里（350 公里）的续航里程。无论如何，Togg 表示，180 kW 直流快速充电器可以在短短 28 分钟内将电池充电至 20-80%。

据报道，T10F 将于明年在土耳其推出，然后在欧洲上市。