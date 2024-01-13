雷鸟创新在展会上推出了新一代双目全彩MicroLED光波导AR眼镜雷鸟X2 Lite（海外名：RayNeo X2 Lite）。该产品搭载高通骁龙AR1平台，加入大模型语音助手Rayneo AI，为用户带来前所未有的“AI+AR”体验。

毋庸置疑，AI是今年CES的“主角”。在过去的一年中，AI大模型热潮席卷全球，而随着技术不断演进，如何推进AI技术的落地、为用户带来更为实处的效益已成为本届CES的核心议题。雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟指出，“AI大模型会带来新场景和新产品，而AR眼镜则是AI的最佳载体。”

雷鸟X2 Lite是雷鸟创新发布的第二代双目全彩MicroLED+衍射光波导 AR眼镜，搭载雷鸟自研的新一代全彩MicroLED光引擎，光机体积进一步压缩，外观更加轻薄小巧。雷鸟X2 Lite支持全彩3D空间显示、1500nits+峰值入眼亮度和超高透光率，可兼顾全场景使用需求。

得益于全新的ID设计，及在光机小型化、波导设计和材料创新上的突破，雷鸟X2 Lite整机重量仅约60g，较上一代减少了接近50%，是目前最轻便的双目全彩AR眼镜之一。产品形态上，雷鸟X2 Lite采用无线一体化设计，外观与普通眼镜几乎无异，可轻松、自然地融入到生活当中。

雷鸟X2 Lite搭载了高通骁龙AR1芯片，该芯片是高通首款面向轻薄型智能眼镜打造的专用处理器，大幅优化了功耗，并集成了高通第三代 NPU，在图像增强、语音交互、图片搜索等方面均有明显优势。

在强大算力的支持下，雷鸟X2 Lite将化身为用户私人智能助理，带来全新的“AI+AR”体验。雷鸟X2 Lite内置了大模型语音助手Rayneo AI，可实现多轮自然语言对话、行程规划、便捷百科问答、头脑风暴等多项能力。Rayneo AI最早发布于雷鸟X2上，可将系统语音助手与AI大模型能力进行无缝融合，带来自然、智能的AI体验。雷鸟X2 Lite还支持AI辅助翻译、3D空间导航、第一人称视角影像创作等功能。

凭借优秀的产品性能和体验，CES 2024期间，雷鸟X2 Lite受到了全球媒体、科技产品爱好者和行业高度关注和好评。其中，科技头部媒体PCMag认为雷鸟X2 Lite的轻量化与笨重的头显类产品形成鲜明对比，使得商务人士能够全天候佩戴；Mashable在体验完产品更是表示，“雷鸟X2 Lite对整个AR眼镜来说是巨大的进步。如果说AR是未来，那么雷鸟创新正处于尖端前沿的位置。”

在AR光学显示、AI大模型和芯片的核心技术逐渐成熟的背景下，消费级AR眼镜正迎来市场爆发的临界点。作为国内销量第一的消费级AR品牌，雷鸟创新将不断技术革新，为全球用户带来更具创造性的真AR体验。