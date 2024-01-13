现代汽车在东京汽车沙龙上首次展示了 Ioniq 5 N NPX1 ，正如我们所认为的那样，它配备了许多 N 性能部件，将在不久的将来向客户提供。

该汽车制造商已经为 i30 N、伊兰特 N 和 i20 N 提供了大量性能部件，但为 Ioniq 5 N 提供的部件更加引人注目。由于安装了经过修改的保险杠、新的进气口和带有淡蓝色装饰的大型分流器，NPX1 原型车的前部看起来比普通车型更具攻击性。

现代汽车的设计师还在与前挡泥板连接的保险杠后缘上安装了空气动力学翅片。该车还配备了一套定制的混合碳 N Performance 车轮和 Pirelli P Zero 轮胎。碳纤维后视镜也清晰可见，新的侧裙带有空气动力学元件，采用光滑的碳纤维制成，并配有与前分离器相同的蓝色装饰。

现代汽车在东京汽车沙龙上首次展示了 Ioniq 5 N NPX1 ，正如我们所认为的那样，它配备了许多 N 性能部件，将在不久的将来向客户提供。

该汽车制造商已经为 i30 N、伊兰特 N 和 i20 N 提供了大量性能部件，但为 Ioniq 5 N 提供的部件更加引人注目。由于安装了经过修改的保险杠、新的进气口和带有淡蓝色装饰的大型分流器，NPX1 原型车的前部看起来比普通车型更具攻击性。

现代汽车的设计师还在与前挡泥板连接的保险杠后缘上安装了空气动力学翅片。该车还配备了一套定制的混合碳 N Performance 车轮和 Pirelli P Zero 轮胎。碳纤维后视镜也清晰可见，新的侧裙带有空气动力学元件，采用光滑的碳纤维制成，并配有与前分离器相同的蓝色装饰。

现代尚未发布 Ioniq 5 N NPX1 的任何内部图片，但表示它采用了更多碳纤维和赛车桶形座椅。现代汽车今年将进一步开发 NPX1 上展示的零件，然后于 2024 年晚些时候开始销售。除了为 Ioniq 5 N 推出大量零件外，还将为其他 N 车型提供各种新的N 性能零件。

N Brand Management Group 副总裁 Joon Park 表示：“到 2024 年，现代汽车公司将作为适合高性能电动汽车时代的新型改装部件的领导者向前迈出一步，正如‘NPX1’概念车型所展示的那样。” “不仅限于改装部件，我们还正在开发软件定制，例如通过 OTA 更新进行声音和车辆校准，这将为电动汽车定制开辟全新的类别，为改装界带来令人兴奋的未来。”